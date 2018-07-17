"Безумное количество слез": жена Жиркова рассказала о жизни после ЧМ-2018

В эфире программы "Пусть говорят" Первого канала обсудили жен футболистов сборной России. Супруги полузащитников Инна Жиркова и Александра Газинская рассказали, как болели за своих любимых мужчин.

Жена футболиста Юрия Жиркова Инна поведала собравшимся в студии, что во время проведения мундиаля сама себе не принадлежала. Супруга спортсмена жила только футболом.

"Мне было очень тяжело, – сообщила Инна – мне кажется, я жила вся футболом, графиком Юры. Я стояла по три часа в пробке, чтобы увидеть его хотя бы две минуты. Такого, наверное, уже не будет, так как Юра собрался заканчивать карьеру в сборной России. Было безумное количество слез на футбольных полях у моих детей. Я до сих пор нервничаю и когда пересматриваю некоторые моменты у меня слезы наворачиваются на глаза".

Жиркова добавила, что дома делает все, чтобы любимый отдыхал от игр и тренировок. Вся работа по хозяйству лежит на ее плечах. Мужа просьбами она не утруждает: "дома он отдыхает и проводит время с детьми, гуляет с ними в парке и водит их в кинотеатр".

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova) 12 Июл 2018 в 12:17 PDT

Полузащитник Юрий Газинский вместе с супругой Александрой также стали героями выпуска. Сейчас они находятся далеко от Москвы, поэтому со студией они разговаривали по видеосвязи. "После турнира хочется прийти в себя, хочется отдохнуть. Но, хочешь-не хочешь, перед глазами вспоминаешь эти матчи, думаешь об этом", – рассказал о своих ощущениях после чемпионата футболист.

На каверзный вопрос ведущего уверен ли Юрий в верности своей жены, Газинский ответил, что полностью доверяет Александре и не переживает за сохранность их брака, поэтому спокойно уезжает на сборы. "Мы вместе еще со школы, я училась в девятом классе, а Юра в одиннадцатом, мы долго встречались на расстоянии, и разлука нем не вредит", – уверила зрителей жена футболиста.

Публикация от Gazinskiy Yuriy (@gazinskiy) 21 Дек 2017 в 6:06 PST

По словам Газинской после завершения чемпионата Юрий много времени уделяет маленькой наследнице. "Когда муж вернулся уже домой, и так как у нас есть маленькая дочь, то большая часть внимания и любви была передана ей, потому что она тоже безумно была рада видеть папочку и это незабываемый момент, бесценные моменты", – отметила женщина.

Футболист добавил, что после завершения мундиаля он заметил отсутствие негатива в свою сторону, что его приятно удивило. "Я думаю своей игрой мы доказали болельщикам, что нам можно верить и мы можем играть в футбол", – подытожил полузащитник.