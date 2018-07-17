"Стринги на плечи натянула": Глюк’oZа сверкнула прелестями в микро-купальнике

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная публике как Глюк’oZа, порадовала поклонников отличной фигурой и естественной красотой. Артистка просто взорвала соцсети.

В своем Instagram Наталья опубликовала пикантное фото. Звезда запечатлена на фоне желтого песка. Артистка позирует в серебристом слитном микро-купальнике, которые едва прикрывает ее грудь. Тонкая ткань наряда не оставляет простора для воображения: у Ионовой выделяются соски.

Многие пользователи Сети отметили, что возрастом Глюк’oZа только хорошеет и становится все более сексуальной. "Всем бы такую фигуру (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уфффф огонь баба!!! Извините дорогая Глюкоза, но других слов нет!!!!", "Офигенно красивая!!! Шикарная просто!!!!!!☀️☀️☀️", – писали восторженные фолловеры.

Отметим, что, несмотря на всеобщее восхищение стройным станом Натальи, некоторых интернет-обывателей просто передергивало только от одного взгляда на купальник Ионовой. Поборники морали накинулись с критикой в комментариях.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 17 Июл 2018 в 4:36 PDT

"Фууу лучше выйди голой чем в таком купальнике", "Стринги столь на плечи натянула?", "Фигурка класс. Но зачем так уродовать себя таким купальником", "Хорошо трусики тянутся у Наташки 😊", "Купальник от Бората знаменитого что ли?А так фигура конечно шикарная👍", "Это ж надо было так трусы натянуть!!! 🤷‍♀️🤔😊😂", "Женщина уде замужем, имеет прекрасныз дочерей,если даже фигура позволяет, ну не приличноооо", – писали пользователи Сети.

Добавим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды Александр Чистяков одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной.

Напомним, Артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, и Веру (появилась на свет 8 сентября 2011-го).