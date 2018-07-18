Внука Пугачевой выкинули из фильма

На экраны выйдет продолжение легендарной телесаги – "Гардемарины-4". На съемку фильма согласился выделить средства Департамент по кинематографии при Минкульте России.



По словам оператора Анатолия Мукасея, мужа режиссера картины Светланы Дружининой, съемки пока не начаты. Дело в том, что денег пока нет – придут они только через пару месяцев.

Предполагалось, что в новой части "Гардемаринов", помимо актеров из старого состава (Михаила Боярского, Дмитрия Харатьяна, Кристины Орбакайте), снимутся Дима Билан и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Однако планы режиссера поменялись.

Светлана Дружинина пояснила, что артисты, которых приглашали три-четыре года назад, повзрослели. "Главные роли должны были играть Аглая Шиловская и Никита Пресняков. Они оба талантливые артисты и прекрасные люди, но уже видно, что они взрослые, а мне нужны юные-юные", – цитирует режиссера сайт "Комсомольская правда".

К тому же, отметила Дружинина, Пресняков женился и мечтает о ребенке. "Скажут, мол, чего он молодого играет? И Аглая часто на экране появляется", – добавила создательница "Гардемаринов". По ее словам, современный зритель обращает внимание на возраст артистов и предъявляет претензии. Так что пока места двух молодых героев вакантны.

Напомним, что пробы состоялись в 2015 году. В числе прочих в них участвовали Дима Билан, Никита Пресняков и Кристина Орбакайте.