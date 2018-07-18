Онкология убила актера из "Улиц разбитых фонарей"

В Красноярске скончался заслуженный артист России Владислав Жуковский. Ему было 74 года.



"Пришла печальная весть. Не стало заслуженного артиста России, профессора Красноярского института искусств Владислава Жуковского", – сообщил в соцсети глава Красноярска Петр Пимашков.

По словам градоначальника, Жуковский был одним из самых известных драматических актеров края. "Нас связывала и работа, и большая человеческая дружба. Это огромная потеря для культуры края, для всех красноярцев", – отметил он.

Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. С тяжелой болезнью Жуковский боролся несколько лет, отмечает РИА ФАН.

У Жуковского остались жена и двое детей. Время и место прощания с актером будут объявлены дополнительно, пишет Ura.ru.



Всероссийскую известность Жуковский получил после выхода на экраны сериала "Улицы разбитых фонарей – 4". Артист исполнил эпизодическую роль, но запомнился зрителям. Дебют Жуковского в кино состоялся в 1964 году – он сыграл разбойника в сказке "Морозко", сообщает "360".

Владислав Яковлевич преподавал на театральном факультете Красноярского института искусств. В 1990-е был депутатом Красноярского краевого Совета народных депутатов.