Избившего DJ Smash депутата отправили в колонию

Суд огласил приговор напавшим на DJ Smash депутату и продюсеру. Драчунов отправили в колонию.



В Перми вынесен приговор избившим известного музыканта Андрея Ширмана (творческий псевдоним DJ Smash) экс-депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу. Злоумышленников отправили за решетку.

Сторона обвинения просила лишить драчунов свободы на три с половиной года, однако суд был снисходителен. Телепнев и Ванкевич получили по два года колонии-поселения.

Судебное заседание прокомментировал адвокат DJ Smash. "Каждый из них стоит на своей позиции. Телепнев отказывается от дачи показаний, Ванкевич утверждает, что его избивал Ширман. Их показания разнятся", – цитирует правозащитника "360".

Публикация от Black Star (@timatiofficial) 12 Фев 2018 в 2:47 PST

Как писали Dni.Ru, музыкант пострадал в пермском баре "Дом культуры". DJ Smash отказал поклонниками в селфи и получил удар в челюсть. С переломом его срочно доставили в Москву и прооперировали. Нападавший оказался экс-депутатом Александром Телепневым, а "помогал" ему друг Сергей Ванкевич.

DJ Smash долго восстанавливался, последствия травмы тревожат его до сих пор. "У меня катастрофические проблемы, боли. Кости все еще не срослись, судя по последним снимкам", – рассказал артист журналистам. Кроме того, Андрея постоянно мучают мигрени, и он не может полностью закрыть рот.