Беременная Рапунцель из "Дома-2" изменила Яббарову
Страсти разгорелись в эфире телешоу. Когда участники собрались вместе обсудить прошедший день, Яббаров набросился на беременную девушку. Алена этого не выдержала и сорвалась.
"Как больно! Ты обвинил меня в измене? Я полгода плакала в подушку!" – разрыдалась она. В порыве чувств Рапунцель вскочила и попыталась ударить Яббарова. Когда Алену перехватили участники проекта, девушка, обессилев, упала на пол и забилась в конвульсиях.
Успокоить ее пытались мама, сестра и Ольга Бузова, но оскорбленная звезда "Дома-2" не унималась. Виновник скандала сидел на своем месте и наблюдал за драмой со стороны.
Отметим, что врачи предупреждали Алену: если она не перестанет закатывать истерики – потеряет ребенка. Видимо, Рапунцель не сильно дорожит малышом.
Напомним, что проблемы у влюбленных начались как раз после того, как Алена объявила Илье, что он станет папой. Вскоре Рапунцель узнала об измене любимого. Оказалось, тот закрутил роман с другой участницей телестройки, Дарьей Осенковой.
Илья регулярно звонил девушке, а та присылала ему свои пикантные снимки. В какой-то момент Осенковой надоели тайные отношения, и она рассказала обо всем беременной Алене.
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