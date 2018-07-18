У Волочковой сдали нервы после просьбы сбрить лишнее

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей в купели и прикрывающей пикантные части своего оголенного тела пихтой. Критика от некоторых подписчиков не замедлила последовать, в результате у скандально известной балерины сдали нервы – она запретила комментировать фото, отключив такую возможность.

С завидной регулярностью Анастасия Волочкова заставляет людей говорить о себе. Однако с недавних пор балерина стала внимательно следить за подписчиками в социальной сети Instagram. Когда градус ненависти и злобы зашкаливает, артистка попросту отключает все комментарии, и многие ее публикации оказываются "пустыми", то есть без отзывов.

Анастасия объяснила, что не желает видеть в своем аккаунте грязь и злобу. Впрочем, периодически, видимо, тоскуя без внимания, балерина снова включает возможность комментирования, и буквально лавиной на нее обрушиваются отзывы поклонников. Вот и на сей раз Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей голой в бочке с водой. Впрочем, все срамные места артистка целомудренно прикрыла веточками пихты.

"Ледяная купель снимает усталость и негатив, а пихта заряжает энергией", – коротко сообщила балерина. Артистка немедленно получила множество комментариев, причем многие из них оказались негативными. Досталось даже пихте.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 17 Июл 2018 в 2:20 PDT

"Девушка-куст", "В деревнях, когда похороны, такие ветки из машины кидают.... подобрала что ли", "Блин , нафига такие кусты отращивать , побрила хоть", "С этим срамом пихта не поможет. Тут уже только осиновый кол применять надо (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались интернет-пользователи. В итоге обсуждение закончилось тем, что у Анастасии сдали нервы, и она снова отключила возможность комментирования.