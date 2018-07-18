Клип Маликова с известным рэпером произвел фурор
Тизер совместного творения артистов произвел настоящий бум. Всего за час в микроблоге Маликова его посмотрели более 13 тысяч раз.
В клипе, помимо самих музыкантов, снялись ведущая Первого канала Марина Ким, певица и модель Татьяна Терешина, модель Виктория Артеменко и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.
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