"Лично я доволен": жестоко избитый DJ Smash рад возмездию

DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман) прокомментировал решение суда, согласно которому депутат, избивший музыканта, отправлен в колонию. Диджей записал видеообращение.

"Я считаю, что приговор мог бы быть строже", – в первую очередь отметил Андрей в беседе с телеканалом "360".

Хоть суд и не был так суров, как хотелось пострадавшему, в целом диджей рад, что справедливость восторжествовала. "Но не в строгости дело, а в том, что лично я доволен, что я смог добиться неотвратимости наказания для лиц, которые привыкли оставаться безнаказанными", – заявил Ширман.

DJ Smash выразил благодарность судебным и правоохранительным органам Перми за "четкую, конструктивную и правильную работу". "Спасибо всем, кто меня поддерживал, моим друзьям и вам", – сказал артист.

Как писали Dni.Ru, 18 июля суд Перми признал экс-депутата Заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича виновными в избиении известного музыканта Андрея Ширмана. Злоумышленники приговорены к двум годам колонии-поселения.

Публикация от SUPER (@super.ru) 12 Фев 2018 в 3:22 PST

Инцидент произошел зимой 2018 года в пермском баре "Дом культуры". На DJ Smash напали после того, как он отказался сфотографироваться с поклонниками. Депутат ударил музыканта и сломал ему челюсть. С переломом Андрея срочно госпитализировали в Москву и прооперировали. Артист все еще не оправился от травмы, его преследуют боли.