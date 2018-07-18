"Слава богу, что не футболист": Началова рассказала о свадьбе

Вся светская тусовка обсуждает нового ухажера певицы. Молодой, красивый, в последнее время он все чаще появляется вместе с Юлей на различных мероприятиях. А когда они узаконят свои отношения? С этим вопросом на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" к артистке обратился корреспондент Dni.Ru.



"У нас сейчас идет конфетно-мармеладный период, и не хочу ничего загадывать, не знаю, будет ли свадьба в этом году – сама никому предложений делать не стану, – улыбается исполнительница. – Я вышла из того возраста, когда можно сломя голову бросаться в океан любви, поэтому все шаги делаю крайне осторожно".

Больше всего в избраннике Юлю подкупает интеллект. "Он очень умный, обладает огромными знаниями в разных областях, имеет аспирантурское образование, занимается защитой прав человека, – продолжает Началова. – Но самое главное, что он не футболист. Это принципиальный момент. Футболистов мне хватило и свой глаз на членов сборной, хотя там много холостяков, я больше не кладу – это давно спетая песня и прочитанная книга. Для меня, как я поняла, люди из мира спорта – совершенно другие".

Певица пять лет состояла в браке с обладателем Кубка УЕФА Евгением Алдониным, у них есть дочь Вера, ради которой они после развода сохранили приличные отношения. "Мы с Женей общаемся, он хороший человек. Правда, после развода я не была ни на одном футбольном мачте – зачем я туда пойду. Хотя Верочку Женя брал с собой. Недавно они ходили на Кубок ветеранов", – пояснила Началова.





Напомним, что о новом романе Юлии Началовой в светской тусовке заговорили еще в начале июня, когда на премии канала "Муз-ТВ" она появилась под руку с 38-летним Вячеславом. "Я судья, работаю в Нижнем Новгороде, состою в коллегии судей, – признался тогда Dni.Ru спутник Началовой. – Я не бедствую, к счастью, но на чувства это не влияет".