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Шоу-бизнес

"Учитывая сексуальную составляющую": известный актер о романе Армена и Виталины

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Звезда сериалов "Маргоша", "Молодежка" и "Солдаты" Анатолий Кот высказался о скандальной истории в семье легендарного актера Армена Джигарханяна. Кот уже более десяти лет работает вместе с великим мэтром.
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Анатолий попал в труппу театра Армена Джигарханяна в 2005 году. На съемках сериала "Каменская" он познакомился с артистом Стасом Дужниковым, который в ту пору трудился у Армена Борисовича. "Стас поговорил с ним, и Джигарханян, прослушав меня, пригласил к себе в труппу", – вспоминает первое знакомство с худруком Кот.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Артист отмечает, что общественности давно пора забыть о скандальных разборках народного артиста с экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Джигарханян любил Виталину, но всякое в жизни бывает. Конечно, разница в возрасте у них большая, но кто-то с такой же успешно справлялся. Например, Табаков и Зудина, Белохвостикова и Наумов или те же Кончаловский и Высоцкая", – высказался о романе мэтра артист.

По словам Анатолия, женщины сами выбирают, тратить ли молодые годы на мужа-пенсионера, пусть и знаменитого. "Каждый решает сам. Кто-то, учитывая сексуальную составляющую, кто-то – по-другому", – добавил актер.


«Понаехали»: Анатолий Кот

Отметим, личная жизнь Кота тоже складывается непросто. Первой женой артиста была нынешняя супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая. "Мы на одном курсе учились, и я помог ей с пропиской этим браком. Сейчас у каждого своя жизнь, мало общаемся", – пояснил актер.

Второй женой Анатолия стала девушка Алена, не имеющая отношения к кино и театру. В этом браке у звезды родилась дочь Алиса. Третьей женой Кота стала блестящая артистка Янина Колесниченко, с которой Анатолий познакомился на съемках сериала "Маргоша". "Мы живем гражданским браком, нашей дочери Арине осенью будет семь. Мы с Яниной встретились уже взрослыми людьми, и в ЗАГС так и не пошли. Красиво разойтись можно и без печати в паспорте", – цитирует звезду EG.ru.

Автор: Руслана Алексеева18 июля 2018, 17:42

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