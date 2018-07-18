Сестра обвинила Меган Маркл в скорой смерти отца

Сводная сестра супруги британского принца Гарри Меган Маркл – Саманта разразилась гневной тирадой в Сети. Таким образом родственница пыталась образумить герцогиню Сассекскую.

На своей странице в Twitter 53-летняя Саманта Маркл опубликовала ряд постов, в которых набросилась на 36 -летнюю Меган с критикой. Женщина заявила, что, из-за игнорирования супругой принца своих американских родственников, погибает их отец Томас Маркл. "Если наш отец умрет, это ты виновата, Мэг", – предостерегла родственницу Саманта.

После Маркл высказалась по поводу недавнего посещения герцогиней выставки, посвященной Нельсону Манделе. "Рада, что у тебя так много времени, чтобы похвастаться тем, что отдала дань уважения другим, игнорируя собственного отца! Как насчет того, чтобы отдать дань уважения своему собственному отцу?!", – цитирует сестру супруги британского принца DailyMail.

Публикация от showbuzz.hr (@showbuzzhr) 2 Апр 2018 в 12:02 PDT

Также издание сообщает, что Саманта вскоре выпустит книгу о том, как ей живется в "тени герцогини". Старшая из дочерей Томаса Маркла не раз говорила СМИ, что не довольна тем, какой черствой стала Меган после встречи с принцем.

Отец герцогини Томас Маркл тоже не остается в стороне от шумихи. Он с удовольствием говорит с прессой. Мужчина сообщил изданию TMZ, что планирует давать интервью до тех пор, пока дочь не вернет его в свою жизнь.

Публикация от gbemifadipeblog(GFblog) (@gbemifadipeblog) 16 Июл 2018 в 3:24 PDT

Добавим, что в недавней беседе с корреспондентом The Sun Томас заявил, что его дочь не счастлива в семье королевы Великобритании. "По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годами смотрел, как она улыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. Это даже не дежурная улыбка, это выстраданная улыбка", – сообщил отец экс-актрисы и добавил, что, вероятно, ему это только кажется.