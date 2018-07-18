У Розенбаума нашли рак

Легендарный певец Иосиф Кобзон рассказал о страшном недуге, с которым столкнулся автор–исполнитель Александр Розенбаум. Новость повергла в шок телезрителей "Пусть говорят" Первого канала.

Иосиф Давыдович, стал одним из героев выпуска программы посвященной борьбе с онкологией. Сам Кобзон уже более 13 лет борется с раком. Рассказывая о том, как важно следить за своим здоровьем, легендарный певец отметил, что не только он страдает от страшного недуга, но и многие его коллеги по цеху.

"Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология? Я призываю всех, как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастаз? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил в больницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но нам ведь всегда некогда", – рассказал Кобзон.

Публикация от Alexander Rozenbaum (@rozenbaum.ru) 19 Июн 2018 в 4:36 PDT

О том, что 66 -летний Александр Розенбаум болен раком стало известно впервые. Слухи о проблемах со здоровьем у звезды то и дело появлялись в Сети, однако точных сведений не было. Поговаривали, что у Розенбаума какой-то сердечный недуг, и именно из-за него Александр Яковлевич отменил свой концерт в Санкт-Петербурге и был доставлен в больницу.