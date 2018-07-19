Кристовские из Uma2rman уехали на историческую родину

Сергей и Владимир Кристовский прилетели в Латвию, где уже 19 июля выйдут на сцену фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018”. Но на Рижское взморье музыкантов группы Uma2rman привело обстоятельство не только творческого, но и личного характера.



Одним из символов курортной Юрмалы является гигантский глобус – бронзовый памятник, находящийся на углу улиц Йомас и Тураидас. Это самый большой глобус в Латвии, рядом с ним часто назначают свидания. По вечерам на месте главных мировых столиц на глобусе загораются лампочки. Он был установлен еще в 1953 году, а спустя полвека отремонтирован.

Автор этого памятника – Владимир Рапикис. Казалось бы, а при чем тут Кристовские? "Рапикис – это псевдоним нашего деда-архитектора, – рассказал Владимир Кристовский в интервью Dni.Ru. – Так что сейчас мы фактически приехали на нашу историческую родину". Вместе с братьями приехали и их дети – музыканты хотели показать им город, который так много значит для семьи.

В Юрмале есть и еще один памятник, выполненный в середине прошлого века дедом Кристовских – это скульптура Лачплесиса, героя латышского эпоса, который с поднятым мечом рубит дракона.





Напомним, что на фестивале “Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018”, который пройдет с 19 по 22 июля, будут выступать такие артисты как Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Ани Лорак, Ксения Сидорова, Вера Брежнева, Хибла Герзмава, Sunsay, Тамара Гвердцители, Марио Бионди, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Ballet Freedom и многие другие.