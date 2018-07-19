Сраженная болезнью Нетребко не может выступать

Оперные певцы и супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили выступление на фестивале в Баден-Бадене. 20 и 23 июля они не выйдут на сцену.

Стало известно, что знаменитые и любимые истинными ценителями искусства артисты отменили выступление в Германии из-за вирусного заболевания. Вместо них выступят солистка Мариинского театра Татьяна Сержан и тенор Мигран Агаджанян. Ожидается, что сраженные недугом певцы вернутся на сцену во время гастрольного тура по Южной Америке, передает Operawire.

Отметим, что многих поклонников талантливой четы очень интересует не только их творческая, но и личная жизнь. Ранее выяснилось, что до союза с Анной Нетребко Юсиф Эйвазов состоял в браке с итальянской журналисткой Адель Феррари, которая по возрасту годилась ему в бабушки.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 16 Май 2018 в 4:32 PDT

По словам друзей певца, этот брак был фиктивным. Как признался артист, он оформил развод, когда Анна заявила, что хочет замуж.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 13 Июн 2018 в 3:26 PDT

Добавляет повод обсудить жизнь Нетребко и то, что она является активным пользователем Instagram. Певица регулярно радует своих подписчиков новыми фото и видео. Недавно семья вместе с сыном Тьяго путешествовала по Италии.