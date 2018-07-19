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Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены

Валентин Юдашкин с женой. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Иосиф Кобзон шокировал общественность, на всю страну рассказав о том, что у дизайнера Валентина Юдашкина из-за рака пошли метастазы. Поклонники бросились шерстить странички дизайнера и его близких, чтобы узнать, как он себя чувствует.

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прочитано 112441 раз

Валентин Юдашкин находится в Израиле. Вместе с ним наслаждаются солнцем и морем, посещают экскурсии верная жена Марина, дочь Галина, зять Петр и внуки Анатолий и Аркадий. К слову, супруга регулярно делится с подписчиками своей странички в Instagram фотографиями, на которых запечатлена с мужем. Пара постоянно находится в движении: путешествует по разным городам, посещает святые места, отдыхает на пляже.

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Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Особо наблюдательные фанаты, видимо, накрученные словами Иосифа Кобзона, которые он произнес в эфире нового выпуска передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят", высказали сомнение, стоит ли Валентину греться на солнышке. Напомним, мэтр отечественной сцены на всю страну заявил о том, что у Юдашкина рак.

"Я призываю всех как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание, которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода и наблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропустить распространение метастазов? А он не наблюдался", – констатировал Кобзон.

Теперь поклонники буквально под микроскопом рассматривают дизайнера. И ведь находят к чему придраться! "Валентин похудел", "Ой неважно он выглядит", "Капец Валентин худее жены", "а ему можно вообще не солнце-то греться?", "Израиль не просто так. Там хорошие врачи", "Я бы на месте Валентина в тенечке сидела...", "Постарел( осунулся(", "Жена красотка, а муж – похудел (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались интернет-пользователи.

Отметим, что Валентин и Марина Юдашкины являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они уже 30 лет вместе. В преддверии Дня любви, семьи и верности их наградили грамотой.

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Автор: Наталья Аряева19 июля 2018, 11:14
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Весь шоу-бизнес собрался на показе Юдашкина

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