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Молода и сексуальна: дочь Задорнова вышла из тени

Фото: Пресс-служба
Телеканал НТВ в пятницу, 20 июля, покажет документальный фильм, посвященный Михаилу Задорнову. Картина приурочена к юбилею сатирика – 21 июля ему исполнилось бы 70 лет.
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Фильм "Неожиданный Задорнов" повествует о том, каким сатирик был в жизни, каким его знали только самые близкие. В основу картины легли телевизионные съемки, в которых Михаил Задорнов принимал участие незадолго до ухода, там он откровенно рассказывает о своей жизни. В ленте появились вдова сатирика Елена Бомбина, дочь Елена, сестра Людмила.

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Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

Отметим, что супруга и наследница всегда старались держаться в тени именитого артиста. Лишь сейчас, после его смерти, две Елены предстали перед публикой. Отметим, что в Сети уже представлен трейлер картины. По мнению зрителей, дочь Михаила Задорнова чудо как хороша и даже сексуальна (видимо, интернет-пользователи оценили это по глубине декольте девушки). "Он мне всегда говорил: "Дочь, самое главное – жить так, чтобы тебе было интересно", – сообщила Елена. Она отметила, что отец всегда разговаривал с ней как со взрослым человеком с "окрепшим умом".

Фото: Пресс-служба

Фото: Пресс-служба

В фильме о сатирике вспомнили и его коллеги. Так, Максим Галкин сказал: "Михал Николаич всегда был человеком профессии и человеком высокого такого полета в отношении к жанру, к своему делу. Я думаю, что ну ни один юморист не может похвастаться таким количеством собранных залов за эти годы, там с конца 80-х, за это количество людей благодарных, которые готовы идти, за такое обновление аудитории".

Фото: Пресс-служба

Коллега Сергей Дроботенко отметил удивительную порядочность Задорнова. "Если он и отменял какой-то концерт по своей инициативе, он обязательно или возмещал какие-то материальные затраты, или лично звонил, извинялся. Ну, масса поводов, которые другим звездам его уровня даже в голову не приходили. Знаете, вот когда популярность, слава, деньги – падают на подготовленную почву в виде хорошего образования и воспитания, тогда человек не может скурвиться по определению, не может!" – заявил юморист.

Напомним, Михаил Задорнов скончался в ноябре 2017 года от рака. По информации СМИ, ни его вторая супруга Елена Бомбина, ни их дочь Лена до сих пор не вступили в права наследства.

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Автор: Олег Райцин19 июля 2018, 12:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

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