Полина Диброва с голой грудью снялась с детьми

На днях Полина Диброва отметила день рождения. Молодой супруге популярного ведущего Дмитрия Диброва исполнилось 29 лет, свой праздник она отметила на отдыхе за границей с мужем и тремя сыновьями.

Полина Диброва с супругом Дмитрием и сыновьями Федором, Ильей и Александром отдыхает в Испании. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram 29-летняя Полина делится с многочисленными подписчиками фотографиями и короткими видео райского отдыха. Диброва подробно рассказывает о том, как ей удается находить свободную минутку между заботами о муже и детях, а также выкроить время для жаркой фотосессии, которую устроила для себя перед днем рождения.

На праздник к Полине приехали мать и подруги. "Гостей столько, что нет времени показать вам праздник 🍾 На минутку взяла телефон в руки 🎯😅 Друзья, спасибо всем-всем за теплые, душевные поздравления!" – написала счастливая именинница.

После дня рождения, на котором повеселилась с подружками, Диброва снова стала примерной мамой. Полина опубликовала фотографию, на которой запечатлена лежащей на пляже с сидящими на ней двумя сыновьями. Интересно, что на супруге телеведущего в этот момент нет бюстгальтера. Это обстоятельство не скрылось от особо наблюдательных подписчиков. Они осудили Полину за излишнюю откровенность.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 19 Июл 2018 в 12:11 PDT

"При детях груди оголяете? Я как бы не против, дело ваше, но выглядит ужасно", "Даааа, как-то не очень при детях...", "Оголяться при мальчиках – это не педагонично", "Смотреть на этих баб противно. Хвастаться то особо не чем больше. Мозги у Гудвина забыли...", "Может она их грудью еще кормит (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети. А особо радикально настроенные фанаты и вовсе попросили Диброву удалить пикантное фото.