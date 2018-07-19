Караченцова попросили забрать жену из психушки

Бывшая прима-балерина Мариинского театра Елена Дмитриева в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала, что 23 года была любовницей актера Николая Караченцова. Супруга артиста Людмила Поргина от этого заявления едва не оказалась на больничной койке.

Людмила пришла к Андрею Малахову, чтобы сказать пару слов о сопернице. Жена Караченцова в верности мужа не сомневается. По словам Поргиной, Николай всю жизнь боготворил ее и носил на руках. Если бы муж к ней охладел, она бы почувствовала.

"Мне вот ее жалко. То ли психиатрическая лечебница по ней плачет – что-то в ней есть не очень здоровое. Потому что если ты так любишь человека, а у тебя ребенок от другого человека, которого она тоже полюбила и вышла замуж, – и когда она передает опыт своей дочке, то какой это пример?" – рассудила Поргина. Она планирует нанять детектива, чтобы узнать, кому было выгодно вытащить фальшь и грязь на суд общественности в то время, когда Караченцов борется за жизнь.

Людмила вспомнила, что Елена не первая безумная поклонница, которая рассказывала о любовной связи с Николаем. По словам Поргиной, много лет назад одна из фанаток очутилась в психиатрической больнице из-за неразделенной любви к Караченцову. "В сумасшедшем доме оказалась она – эта женщина. Она говорила: "Я жена". Она приносила котлетки, она дежурила около театра, она лезла к нему в машину. Кончилось дело тем, что чуть Коля не сошел с ума. Ему позвонили из Кащенко и сказали: "Извините, ваша жена сейчас у нас в Кащенко", - эмоционально поведала супруга народного артиста. Тогда семейство Караченцовых помогло обезумевшей почитательнице найти родителей и прийти в себя. Но не всегда все заканчивалось хорошо: еще одна поклонница – перспективная поэтесса, не дождавшись ответных чувств от Николая, покончила жизнь самоубийством.

"Нас разлучить может только смерть, – с вызовом сообщила Поргина. – И то она не разлучит, потому что, будучи уже в коме, там он видел всех своих умерших: родителей, бабушку, своих друзей. И поэтому повенчался, сразу выйдя из комы, когда еще не мог говорить, он написал: "Срочно венчаться, чтобы была жизнь вечная, и мы будем в ней неразлучны".