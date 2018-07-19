После слухов о разводе 44-летняя Алферова показала точеную фигуру в купальнике

Актриса и телеведущая Ксения Алферова похвасталась отличной формой. Звезда наслаждается отпуском.

В Instagram Ксения опубликовала свое фото в черном бикини. Алферова лежит на воде, подставляя солнечному свету подтянутое тело. Знаменитость улыбается, давая понять, что отдых проходит на ура.

"Как же я люблю море, – написала звезда под постом. – Каждое утро испытываю восторг от возможности нашей ежедневной встречи и ничего, кроме огромной благодарности Богу за такую возможность, не возникает! Море забирает все плохое, что накопилось внутри, и дает энергию, силу, радость, здоровье! Оно такое разное, такое переменчивое, но всегда ласковое, даже когда сердится! В море ты абсолютно свободна, паришь, летишь, скользишь, исполняя давнюю мечту человека о полете! Будьте счастливы! Ваша Ксюша!"

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) 19 Июл 2018 в 12:38 PDT

Подписчики отметили, что 44-летняя артистка отлично выглядит. Они осыпали Алферову комплиментами. "Прекрасная русалка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "красавица стройняшка👍🏻😍", "Красота какая... это я про вас. .. и про море", "Как вы фигурку поддерживаете ? Классс", "Море красивое, и Ксения красивая... Отличного отдыха, наша Ксюша :)))", – писали восторженные интернет-пользователи.

Добавим, что еще недавно те же поклонники буквально завалили Ксению вопросами, куда пропал ее супруг, актер Егор Бероев. Последнее время, по их мнению, актриса выкладывает фото в соцсетях, на которых запечатлена одна. Это обстоятельство всерьез обеспокоило фанатов пары, некоторые пришли к выводу, что Ксения и Егор развелись.

Публикация от Ксения Алферова (@ksenialferova) 8 Июн 2018 в 12:06 PDT

Устав от сплетен и домыслов, Алферова решила успокоить почитателей и опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с мужем. "Ладно, так уж и быть! По заявкам отдыхающих!!! Ваши вопросы "где муж?" достигли апогея! Вот он", – с юмором написала тогда звезда.