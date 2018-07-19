Дела все хуже: у тяжелобольного Гафта отказывают ноги

Спектакли с участием Валентина Гафта отменили до конца сезона. Как указано на сайте "Современника", "в связи с болезнью артиста".

Месяц назад Валентин Иосифович был госпитализирован. Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Гафт оказался буквально прикован к инвалидному креслу: у звезды отказывают ноги.

Сейчас актер дома, но вскоре опять окажется на больничной койке. "Ноги плохо слушаются. Вы хотели спросить о судьбе спектакля с моим участием? Мы что-нибудь придумаем с Саидом Баговым (соавтор Гафта по постановке "Пока существует пространство". – Прим. ред.). В новом сезоне, надеюсь, буду играть. А пока – пришлось взять тайм-аут", – сообщил по телефону артист. Валентин Иосифович отметил, что из-за вынужденного перерыва у него появилось много свободного времени. Артист с удовольствием смотрит спортивные передачи, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Александр Черепанов (@bodyalex1) 15 Июл 2018 в 12:19 PDT

Несмотря на резкое ухудшение состояния, актер надеется, что продолжит выходить на сцену. В недавнем интервью Гафт рассказал, что именно работа поддерживает его. "Я же этим живу, хочу работать", – подчеркнул Валентин Иосифович в беседе с журналистом телеканала НТВ.

Его жена Ольга Остроумова заботится об актере, а приятели рассказывают, что тот буквально оживает на сцене. Гафт отметил, что иногда его приглашают в новые проекты, однако затем отказываются из-за состояния здоровья.

Кроме того, Гафт не любит, когда его жалеют. Перед поклонниками он старается появляться бодрым и отдохнувшим, а о тяжелом заболевании предпочитает не распространяться.