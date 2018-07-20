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"Денежки даются очень тяжело": Ани Лорак рассказала о заработках

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Певица стала участницей грандиозного фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". За кулисами легендарного концертного зала "Дзинтари" с ней встретился корреспондент Dni.Ru.
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Дочери певицы Софии летом пошел восьмой год. И знаменитая мама ею гордится – девочка показывает большие успехи. "Недавно дочь впервые поплавала в речке Днепр, – рассказала Ани. – До сих пор она у нас окуналась только в море. Сейчас, пока я тут работаю, она гостит у бабушки".

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Ани (Каролина) Мирославовна Лорак (Куек)

Ани (Каролина) Мирославовна Лорак (Куек) Певица

Певица этим летом уже отдохнула. "Но все равно планируем с семьей еще выбраться в теплые страны – рассматриваем Испанию или Турцию, – улыбнулась артистка. – В этом году мне удается чаще видеть Соню – я стала брать ее на выступления с собой. Приучаю ее к людям, потому что в этом году она пойдет в первый класс – надо адаптироваться к коллективу".

В школу Соня Налчаждиоглу идет хорошо подготовленная – она умеет писать, считать и говорит на четырех (!) языках. "Дочь знает русский, украинский, английский и турецкий, которому ее учит сестра моего мужа, ее родная тетя", – похвасталась Ани.

Братья Верники пригласили Ани в мобильную студию "Одноклассников". Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

Приучает певица наследницу и к труду. "Я ей объясняю, что денежки зарабатываются тяжело, что ничего просто так не бывает, что мои заработки – итог большой и трудной работы, – заверила артистка. – А дочь страшно гордится, что ее мама – Ани Лорак, она всегда это подчеркивает. Кстати, дочь часто является первым слушателем и критиком моих песен. Например, песня "Сумасшедшая" появилась в моем репертуаре благодаря ее просьбе".

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Автор: Феликс Грозданов20 июля 2018, 09:19
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