"Это безобразие": возмущенный Познер набросился на Эрнста

Владимир Познер наконец прокомментировал скандал, который поднялся после того, как Первый канал снял с эфира его интервью с писателем Эдуардом Лимоновым. По словам телеведущего, узнав об отмене, он связался с Константином Эрнстом и заявил, что это безобразие.

Пространный текст Владимир Познер оставил на своем официальном сайте. Журналист начал с того, что признался в давнем интересе к Эдуарду Лимонову. "Он очень хороший писатель, он парадоксальный человек, непохожий на других", – объяснил Познер. В итоге генеральный директор Первого канала, на котором выходит его шоу "Познер", дал согласие на интервью с Лимоновым.

Разговор журналиста с писателем состоялся не в прямом эфире, а в записи, – "о чем я очень сожалею", отметил Познер, – и был запланирован к выпуску в эфир на 4 июня. Однако за несколько дней до назначенной даты, по словам журналиста, ему позвонили и попросили от лица Константина Эрнста поставить в эфир разговор с другим собеседником, а выпуск с Лимоновым сдвинуть на 18 июня. Тот согласился – "какая разница".

11 числа программа "Познер" не вышла. "...потому что 11-е, если вы помните, это был праздник, а, как говорит Эрнст, мои программы не праздничные, поэтому не должны в праздники выходить", – пояснил журналист. И лишь 18 июня помощник, который следит за сайтом Познера, позвонил ему и сообщил, что в сетке нет передачи, а есть "какой-то сериал".

Возмущенный Познер немедленно написал электронное письмо Эрнсту. "Я написал письмо, электронное письмо Эрнсту, что, мол, это безобразие, в общем, выразил свое отношение к этому и сказал, что, может быть, давайте закроем программу", – поведал журналист. С Познером связался заместитель, а потом и сам Эрнст.

Журналист привел его слова: "Он сам позвонил – и он мне сказал следующее: "Владимир Владимирович, да, действительно, это безобразие, что вам не сказали, я поручил, но вам не сказали, но я снял Лимонова по причинам, о которых я вам не могу сказать по телефону. Это не имеет отношения к тому, что он сказал, но вот тем не менее это так".

Публикация от Познер Online (@pozneronline) 10 Июл 2018 в 7:01 PDT

Познер сообщил, что с тех пор с Эрнстом не виделся, поэтому не знает причин, однако для него очевидно, что если бы он все же их знал, то не мог бы обнародовать. "Это очень неприятно. Я себя чувствую чрезвычайно неловко перед Лимоновым. Я виноват перед ним, что не предупредил его и что так случилось. Я приношу свои извинения, но больше ничего не могу сделать", – констатировал Познер.

В заключение он отметил: "Работа моя связана с такими ситуациями. К сожалению, наше телевидение очень политизировано, идет борьба – и вот случилось то, что случилось".