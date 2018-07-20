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Шоу-бизнес

"Старость не радость!": Аллегрова задыхалась между рядами концертного зала

Ирина Аллегрова. Фото: Kenjiro Matsuo/Alexander Keltik
Исполнительница Ирина Аллегрова дала первый после длительного перерыва концерт. Звезда удивила зрителей: она отказалась петь свой знаменитый хит "Императрица", рассказала о слухах и призвала беречь близких.
прочитано 2279 раз

Аллегрова выступала на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Трехтысячный зал был забит полностью.

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Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Звезда отказалась от глубоких декольте, корсетов и оголенных ног. На этот раз артистка привлекала к себе внимание исключительно талантом. В перерывах между песнями Ирина делилась воспоминаниями. "Страшно вспомнить свой первый сольный концерт: петь особо нечего было. Хорошо, что тогда можно было дать афишу с фамилией артиста – и народ шел. Сначала я пела тридцать – сорок минут, потом потихонечку хиты стали набираться", – заметила артистка.

Аллегрова добавила, что тогда путь на Олимп ей открыла композиция "Странник". По словам исполнительницы, эта песня сразу стала народной. "Я-то поздно стала народной, а песня – сразу", – с юмором отметила знаменитость. От "Императрицы", "Бабы-стервы" и "Младшего лейтенанта" звезда отказалсь. Как ни молили зрители, знаменитость была непреклонна.

Ирина сообщила, что ее больше не ранят сплетни, которые распускают недоброжелатели. "Недавно пустили слух, что якобы живу в Италии. Я туда езжу отдыхать. И давно, кстати, там не была. Вторая сплетня – что открыла в Италии пекарню с кондитерской. Здесь бы что-то открыть, чтобы пять копеек к пенсии было", – рассудила артистка.

По традиции Аллегрова спустилась в зал. Однако активно передвигаться между рядами с охапками цветов, как раньше, она уже не смогла – начала задыхаться. "Дайте отдышаться. Старость не радость!", – заявила исполнительница.

Переведя дух, Ирина отметила, что ей все равно, кто и что о ней подумает и именно из этого равнодушия к чужому мнению произрастает ее смелость. "Мой возраст и состояние души позволяют говорить все, что я хочу. Я не кричу с трибун, не хожу на ток-шоу. Не люблю вякать языком просто так. Вот такая я ненормальная", – заявила артистка.

В конце вечера зал провожал любимую исполнительницу стоя. Напоследок Аллегрова призвала поклонников не терять любовь и беречь близких, сообщает Sobesednik.ru.

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Автор: Руслана Алексеева20 июля 2018, 21:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аллегрова вышла на сцену в халате

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