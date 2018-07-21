Бывшая жена рассказала об унижениях от Домогарова
Светские хроникеры с заметным удовольствием раз за разом вспоминают об обвинениях по отношению к Александр Домогарову. Якобы актер тот еще гуляка и регулярно изменял своей возлюбленной, практически гражданской жене, Айгуль Мильштейн.
Сама она, однако, подчеркивает, что не может однозначно утверждать о неверности актера. Все о его "похождениях" она знает только с чужих слов. "Я не знаю, что у него с Громушкиной, я не вмешиваюсь в его жизнь. Никак не контактирую с Домогаровым. Мне неинтересно его обсуждать", – цитирует StarHit Айгуль Мильштейн.
Страстный роман между Домогаровым и Мильштейн вспыхнул, когда девушке было всего 23 года. "Я была безумно влюблена в этого мужчину. Для меня он был не только актером, но и первой любовью", – призналась она.
Однако за время отношений она чувствовала не только положительные эмоции. Некоторые поступки и слова возлюбленного, по всей видимости, унижали ее. "Конечно, мне было обидно, что у нас не было взаимопонимания. Наверное, на это повлияли и разница в менталитете, и разница в возрасте. Я воспитана в семье, где женщину принято уважать, поэтому слышать какие-то обидные слова, которые были сказаны, мне было больно", – подчеркнула актриса.
Однако спустя годы о романе она вспоминает с теплотой. "Моя тетя говорила, что, наверное, у нас дымились телефоны от накала страстей. Если мы ругались, потом встречались, мирились и все было хорошо до определенного момента", – рассказала она.
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