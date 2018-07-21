Потерявшая 20 килограммов Варнава отказалась принимать себя

Одна из самых заметных участниц Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала о том, какой настрой помог ей сбросить 20 килограммов. Она призналась, что ее не устраивал собственный внешний вид.

"Я в какой-то момент отказалась принимать себя такой, какая была", – цитирует портал "Собеседник" Екатерину Варнаву. "Посмотрела со стороны, на фотографии и свое изображение в телевизоре и сильно себе не понравилась", – призналась она.

Итогом подобного настроя стали 20 потерянных килограммов. При этом многие поклонники, глядя на старые фотографии участницы Comedy Woman, не понимают, где у нее мог "прятаться" лишний вес. "Когда у тебя высокий рост и когда ты достаточно спортивный человек, вес распределяется по телу так, что на первый взгляд и не скажешь, что весишь много", – объяснила Варнава.

Однако эта ситуация ее не удовлетворяла. "Я была жутко отекшей. Неправильно питалась – из-за этого у меня было много прыщей", – объяснила она недовольство собственным телом и отказ принять себя такой, какая есть. Также Екатерина Варнава опровергла слухи о своем увлечении пластическими операциями. Она подчеркнула, что лицо изменилось из-за похудения и каждый может убедиться в реальности подобного эффекта на собственном примере.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 19 Июл 2018 в 1:31 PDT

Долгое время Екатерина Варнава придерживается строгого подхода при отборе рациона. "Я не 100-процентный вегетарианец, ем сыр, творог и яйца. Организм уже привык к моему питанию", – рассказала актриса. Впрочем, она призналась, что иногда у нее случаются срывы, во время которых она может съесть целую банку малосольных огурцов или ведерко мороженного. "Один раз в месяц можно себе позволить", – считает участница Comedy Woman.