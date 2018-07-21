Известную российскую актрису поселили в номер с запахом мертвеца

Известная актриса Мария Голубкина рассказала об ужасающем случае, который произошел с ней на отдыхе в Турции. Ее поселили в номере, в котором стоял устойчивый запах мертвеца.

Мария Голубкина призналась, что произошедшую в Турции жутковатую историю она, возможно, не забудет никогда в жизни. Туда она приехала на неделю перед съемками.

"Захожу в номер отеля и чувствую очень сильный запах, как будто ведро ароматизатора разлили. Иду по номеру в поисках источника такого сильного запаха, захожу в ванную комнату и понимаю, что сквозь запах ароматических веществ пробивается запах, который ни с чем не перепутаешь, – запах мертвеца", – цитирует РИА Новости актрису.

Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) 21 Июн 2018 в 10:22 PDT

Она добавила, что после того, как обратилась со своей проблемой на ресепшн отеля, ей тут же поменяли номер. В два раза больше и комфортнее прежнего, видимо, компенсируя тот ужас", – заметила она.

Впрочем, это далеко не единственный инцдидент, который произошел с актрисой в отпуске. Однажды она опоздала на свой самолет, а следующий рейс в Москву был только через три дня. При этом Марии Голубкиной было необходимо успеть на съемки.

Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) 8 Авг 2017 в 2:05 PDT

"Пришлось плыть на пароме до ближайшего порта, потом на автобусе добираться до Афин, а мы еще с какими-то жуткими чемоданами. В аэропорт примчались в последнюю минуту, еле успели зарегистрироваться", – описала она свой маршрут.

Из Москвы актриса отправилась в Мытищи, а оттуда в Тульскую область, где проходили съемки. "Весь этот путь на одном дыхании. А когда приехала на съемки, выяснилось, что в Афинах в это время землетрясение случилось!", – рассказала Мария Голубкина.