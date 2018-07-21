Шнурова застали в объятиях бывшей возлюбленной
Сергей Шнуров продолжает купаться в женском внимании после того, как стало известно о его разрыве с Матильдой. В очередной раз музыкант оказался в компании своей бывшей возлюбленной Оксаной Акиньшиной.
Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram в разделе сторис. Отметим, этот же снимок появился в аккаунте, который ведется от лица Оксаны Акиньшиной. Подписчики от кадра пришли в настоящий восторг.
"Какие вы классные!!!Супер!💥", "Хорошо смотрятся. Получилась бы хорошая пара", "Клааааааааасссс!!!!", "Красавчики!!!", "Так здорово, что вы сохранили хорошие отношения👍🏻Очень классные!!!!", "они опять будут вместе?", – делились своими мыслями пользователи Сети.
Отметим, ранее Сергея Шнурова заметили на отдыхе вместе с предпринимательницей Никой Белоцерковской. Однако он никак не комментировал ни ту, ни другую фотографию.
Напомним, расставание Сергея Шнурова и его жены Матильды стали одним из самых громких событий в светской жизни России. При этом бывшие возлюбленные неохотно делятся подробностями произошедшего, что провоцирует самые безумные слухи и сплетни об обстоятельствах разрыва.
Юморист вместе с миллионами людей скорбит об ушедшем фигуристе
21 июля 2018 года юмористу исполнилось бы 70 лет
Зиррадин Рзаев изложил свою версию произошедшего в студии
Снимком поделился сам музыкант