Позже жалоб Виторгана Собчак рассказала о жутком тупике

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram большое сообщение со своими рассуждениями о жизни. При этом Максим Виторган ранее пожаловался журналистам на жизнь с супругой.

Ксения Собчак решила поднять на своей странице в Instagram философский вопрос о жизненном выборе. Рассказать об этом она решила на примере фильмов ужасов.

"Подростком я очень любила фильмы ужасов. Особенно тот момент,когда все как бы противоречило моей личной логике (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она. В частности, ведущую удивляло поведение героев, которые при появлении признаков чего-то подозрительного не зовут на помощь, а самостоятельно отправляются проверять источник беспокойства.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 19 Июл 2018 в 3:33 PDT

"И только когда я выросла,стало понятно ,что все эти ужастики архитипично повторяют поведение вполне взрослых людей", – заметила Ксения Собчак. "Человек всегда имеет Свободу Воли ,Выбор. Мы открываем сотни дверей в нашей жизни -как наш сознательный выбор. Карьеру,семью,любовь,принципы. Иногда ошибаемся дверью и идем дальше", – добавила она.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 17 Июл 2018 в 1:08 PDT

"Ошибки учат нас быстрее по внешним признакам ,качеству дерева и свету из замочных скважин находить наши "правильные" двери", – рассказала ведущая. Она есть и "двери", которые сразу показывают, что ничего хорошего за ними нет.

"Дверь,которая никуда не ведет. Тупик с чем-то жутким от чего потом,придерживая выцарапанные кишки будешь сам же убегать", – поделилась своими наблюдениями Ксения Собчак. Однако некоторые люди, по каким-то причинам, все равно выбирают идти в подобный жуткий тупик. "Есть такие двери в нашей жизни ,которые нужно научиться просто не открывать", – под конец своего философского рассуждения посоветовала Ксения Собчак.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Июл 2018 в 8:16 PDT

Какая именно ситуация стала для Ксении Собчак поводом для своих рассуждений, она не уточнила. Напомним, ранее Максим Виторган пожаловался, что супруга не помогает ему поддерживать свое тело в форме.

"Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе. Когда встречаемся, нам, честно говоря, не до того, чтобы мы еще обсуждали то, чем мы питаемся", – рассказал актер.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 11 Июл 2018 в 11:49 PDT