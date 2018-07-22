"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова

Фантастическим сэтом из нескольких песен поп-короля завершился третий день музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". Сочетание оркестра и инструментальной группы, отличная вокальная форма артиста – все это оценили зрители зала "Дзинтари" и стоя аплодировали. Публика стояла на ушах! А Филипп в благодарность исполнил главный хит этого лета "Цвет настроения синий" на бис.



"Я никогда не делал ставку на эту работу, не думал, что это хит, – признался артист после выступления во время большого интервью братья Вадиму и Игорю Верникам в мобильной студии "Одноклассников", – Мне понравилась песня и я решил ее записать. Просто было не очень хорошее настроение, плохая погода, затяжная зима, весна все не наступала. И так хотелось какой-то радости!.. Поэтому все как-то само собой получилось".

"Эта песня была записана в ночь на первое воскресенье весны, – продолжает Киркоров. – У Аллы был ее традиционный праздник "Разрешаю весну", мы все собрались за столом и показывали что-то новое. Я представил эту песню, и все ахнули".

Сегодня зал рукоплещет Киркорову стоя. Но было время, когда в него мало кто верил. "Меня не приняли на музыкальный факультет в ГИТИС, – вспоминает Филипп. – И я в тот же вечер подал документы в Гнесинку. Причем поступали со мной ребята, которые были гораздо способнее и сильнее, чем я – они лучше меня пели, танцевали, играли. Но они за годы учебы свой дар сверху как-то растеряли – кто-то спился, кто-то ушел. А я, имея в 16 лет достаточно средние данные, так неистово хотел реализоваться, что когда люди, не принявшие меня в ГИТИС, пришли на госэкзамен в Гнесинку и увидели меня, они ахнули: "Это та самая серая мышка, мальчик с болгарской фамилией, которого мы не взяли?"





О себе 16-летнем Филипп вспоминает с улыбкой: "Невыского роста мальчик с испуганными глазами, толстый, в цветных рубашках". Кстати, хотя на фестивале Вайкуле он и появился в элегантном смокинге, но любви к пестроте не утратил. "Раньше это был самопал, а теперь – Гальяно, Дольче. – улыбается поп-король. – Но одежды со временем стало так много, что она выжила меня из двух квартир – жилье на Таганке и в Филипповском переулке я отдал под гардеробные, а сам с детьми перебрался жить в загородный дом".





Киркоров в шутку говорит, что сегодня запонки от его костюма стоят как "вся Латвия и еще немного Эстонии". Но на заре своей карьеры он о таком, конечно, и мечтать не мог.

"Одно из первых моих выступлений состоялось здесь, в зале "Дзинтари", на конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни, – ностальгирует Филипп. – Тогда там участвовали Александр Малинин, Валентина Легкоступова, а меня пригласили в качестве гостя – к тому времени я уже спел "Атлантиду" и считался молодым, перспективным. Но мое появление многим казалось странным. Раймонду Паулсу, который руководил конкурсом, многие тогда говорили: "Зачем позвали этого Киркорова? Он же абсолютная однодневка!" И только Лайма Вайкуле меня защищала: "Оставьте этого мальчика! Это будет большая звезда!" А сегодня те артисты, которые в меня тогда не поверили, со мной здороваются, целуются, говорят комплименты".





Филипп признается, что благодарен людям, которые считали его "однодневкой". "Это меня куражило и заставляло работать, доказывать всем, что я пришел надолго и всерьез. Прошло пять лет, десять, я все пою, выходят хит за хитом, и все разговоры завистников стихли. И вот уже тридцать лет как я на сцене", – заявил артист.