Проблемы с Прилучным сильно ударили по состоянию Муцениеце

Переживания на фоне семейного кризиса сказываются не только на здоровье, но и на внешнем виде Агаты. Примерение с мужем обернулось для нее вновь набранными килограммами.



Агата Муцениеце, для которой последние месяцы были полны переживаний из-за проблем в браке и смерти бабушки, рассказала, что набрала вес. Теперь она вынуждена прятать лишние килограммы под просторной одеждой. Впрочем, это подходит для ее работы – участие в новом проекте требовало некой солидной, ведь играть придется женщину среднего возраста, а не молодую девушку. Набрать вес ее попросили по итогам прошедшего кастинга.



Теперь весит больше, чем перед началом съемок в телешоу "Голос.Дети". Именно после этого ее раскритиковали за лишний вес и она села на жесткую диету, совместив это с занятиями спортом. "Моя цель 54 килограмма", – говорила тогда актриса. В настоящее время она вынуждена отказаться от режима, как того требует новая роль. "Сейчас я вешу уже 60 килограммов, но я ловко маскирую это одеждой", - рассказывает Агата.

Помимо перехода в другую весовую категорию актриса сменила и цвет волос. Блондинка сделала каре, а потом перекрасилась в огненный красный цвет. Что, по мнению, поклонников, добавило ей жесткости.

#color Публикация от Agata M (@agataagata) 18 Июл 2018 в 7:13 PDT

Отметим, что ранее Аагата рассказала, что переживала в браке с актером Павлом Прилучным непростой период. Виной тому, по ее словам, темперамент обоих. Но сейчас все позади, утверждает она.

"Если честно, я тяжело пережила все эти события. Это было важно, потому что за этот период мы поняли, что можем пережить все, что угодно, кроме того, чтобы не быть вместе. И поэтому нам придется что-то делать с нашими характерами и искать точки соприкосновения. Этим мы и займемся", – говорила Муцениеце.