Проблемы с Прилучным сильно ударили по состоянию Муцениеце
Агата Муцениеце,
для которой последние месяцы были полны переживаний из-за проблем в браке и
смерти бабушки, рассказала, что набрала вес. Теперь она вынуждена прятать
лишние килограммы под просторной одеждой. Впрочем, это подходит для ее работы –
участие в новом проекте требовало некой солидной, ведь играть придется женщину
среднего возраста, а не молодую девушку. Набрать вес ее попросили по итогам
прошедшего кастинга.
Теперь весит больше, чем перед началом съемок в телешоу "Голос.Дети". Именно после этого ее раскритиковали за лишний вес и она села на жесткую диету, совместив это с занятиями спортом. "Моя цель 54 килограмма", – говорила тогда актриса. В настоящее время она вынуждена отказаться от режима, как того требует новая роль. "Сейчас я вешу уже 60 килограммов, но я ловко маскирую это одеждой", - рассказывает Агата.
Помимо перехода в другую весовую категорию актриса сменила и цвет волос. Блондинка сделала каре, а потом перекрасилась в огненный красный цвет. Что, по мнению, поклонников, добавило ей жесткости.
Отметим, что ранее Аагата рассказала, что переживала в браке с актером Павлом Прилучным непростой период. Виной тому, по ее словам, темперамент обоих. Но сейчас все позади, утверждает она.
"Если честно, я тяжело пережила все эти события. Это было важно, потому что за этот период мы поняли, что можем пережить все, что угодно, кроме того, чтобы не быть вместе. И поэтому нам придется что-то делать с нашими характерами и искать точки соприкосновения. Этим мы и займемся", – говорила Муцениеце.
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