"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Гоген Солнцев поделился с общественностью новым пикантным кадром, на котором запечатлен с престарелой супругой. Зрители не смогли сдержать противоречивых эмоций, увидев, как нежно Гоген гладит жену-пенсионерку, облаченную в купальник.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович находятся в постоянных разъездах. Не успели 37-летний артист и его, предположительно, 63-летняя супруга вернуться из свадебного путешествия, как снова отправились в путь. На сей раз влюбленные колесят по России. "Доброе утро, дорогие!✨Рассказывайте, у кого какие планы на выходные? Чем собираетесь заняться? Посоветуйте отличные места для развлечения!🙌🏻 Хотим с женой отдохнуть!💃🏼🕺🏼" – обратился к подписчикам Солнцев, указав геолокацией Воронеж.

Гоген с завидным постоянством публикует на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии с женой. Так, счастливый муж выложил свежую фотографию интимного характера, на которой запечатлен лежащим с Екатериной на покрывале возле водоема. При этом Гоген нежно касается щеки супруги, а та, облаченная в розовый купальник, лежит рядом с закинутой кверху рукой. "Самая дорогая. Самая идеальная. Катя, спасибо, что ты есть!😌💑👰🏼" – написал Солнцев.

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 22 Июл 2018 в 11:02 PDT

Комментаторы не смогли сдержать противоречивых чувств, которые испытали при взгляде на фотографию. Почему-то многие подписчики решили, что Екатерина сильно похудела. "Красивая пара!!!!!!", "Любви все возрасты покорны...", "почему не сделайте пластику и волос покрасить , будет красотка ! Сейчас такие технологии !!!", "Довел бабку до анарексии и любуется", "Ну какая идеальная! Что за бред", "В ожидании наследства....", "так ее почему то жалко!!!!! "он как демон склонился над ней !!!! Вампирище жаждущий крови!!!!", "Фигура то хорошая!!! Но на одной фигуре далеко не уедешь (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.