Анджелина Джоли унизила соперницу обидным прозвищем

Говорят, настоящая война развернулась между Анджелиной Джоли и супругой ее коллеги и до недавнего времени друга Джорджа Клуни. Голливудская актриса даже придумала для Амаль обидное прозвище.

Когда-то Джордж Клуни, который был одним из самых завидных холостяков в Голливуде, дружил с Брэдом Питтом и его супругой Анджелиной Джоли. Они часто и подолгу вместе проводили время, Брэд и Энджи гостили у Джорджа в Италии. Все изменилось, когда актер женился на адвокате Амаль Аламуддин. Внимательные журналисты и фанаты заметили, что Джордж и Амаль зовут в гости и общаются исключительно с супружескими парами, причем далеко не со всеми. К примеру, с Питтом и Джоли дружба сошла на нет.

С тех пор и появились слухи о том, будто жена препятствует общению Джорджа с Брэдом и Анджелиной. Особенно с Анджелиной, которая после ухода от мужа стала притягательной, точно магнит. В близком окружении говорят, что, едва узнав о разводе Питта и Джоли, Клуни встал на сторону приятеля – утешал его и поддерживал как мог. Амаль тоже вступилась за Брэда и, по слухам, в пылу эмоций назвала Анджелину сумасшедшей, когда безутешный актер поведал о войне за их детей.

Говорят, добрые люди довели до сведения Джоли слова, в сердцах произнесенные Аламуддин, и та не замедлила с ответом. Якобы Анджелина обозвала Амаль выражением plus one, что переводится с английского как "плюс один". Так обозначают на приглашениях тех, кто сопровождает знаменитостей. Тем самым Джоли намекнула, что супруга Клуни никто в мире шоу-бизнеса, передает The Sun.

Амаль узнала про обидное прозвище, и теперь между женщинами развернулась война. Говорят, Анджелина поставила ультиматум их общим знакомым. Теперь те должны выбрать, с кем они продолжат общение – с ней или Амаль. Встречаясь на светских мероприятиях. Джоли и Аламуддин старательно делают вид, что не знают друг друга. Зато о соперничестве двух красавиц в курсе весь мир.