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Покинувшая Россию Апина обнажила 53-летние прелести

Алена Апина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Алена Апина поделилась с общественностью новым пикантным фото. 53-летняя артистка продемонстрировала грудь.

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прочитано 6049 раз

Не так давно Алена Апина обзавелась собственным аккаунтом в социальной сети Instagram и теперь регулярно делится с подписчиками фотографиями и видео. Певица, прославившаяся благодаря хитам в составе группы "Комбинация", а также песням "Леха" и "Электричка", уйдя в свободное плавание, пользуется популярностью благодаря пикантным кадрам.

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На сей раз артистка, отправившаяся в Испанию, выложила фото, на котором запечатлена в расстегнутой джинсовой рубашке. Из-под наряда призывно выглядывает по-девичьи упругая грудь Алены. "Я и собачка", – кокетливо подписала снимок Апина.

Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к обнаженным прелестям 53-летней артистки. "Елена, сексуальность нужна для продолжения рода. А для женщины в вашем возрасте необходимо достоинство, а не голая сися", "Лет много, а все туда же... стыдно было бы в полтинник оголяться...", "Вроде фото не саромное, но нет пошлости, все гармонично и красиво, я хочу так выглядеть, в вашем возрасте, респект вам!!", "Шикарная молодая женщина!!! Ален расцветаете с каждым днем!!!", "Когда уже все давно спето....", "На собаку никто внимания не обратил, если бы не подпись)) Красавица (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказали свое мнение пользователи Сети.

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Автор: Наталья Аряева23 июля 2018, 12:02
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