Валерия показала малыша после встречи с молодым красавцем

Певица Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена с грудничком. Однако в подписи к снимку популярная исполнительница сразу дала понять, что ребенок – не ее внук.

Певица Валерия путешествует по Европе с семьей. Фотографиями и видео из отпуска артистка делится с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram. На сей раз семья посетила Францию. Валерия опубликовала несколько снимков, однако особенно сильную реакцию получила, когда обнародовала кадр, на котором запечатлена с ребенком. "Такой сладкий, что хочется съесть", – призналась в подписи к фото Валерия. Предупреждая волнение масс, артистка указала, что этот малыш не является ее внуком.

Однако поклонников это уточнение не успокоило. Нашлись те, кто решил, что ребенок является сыном певицы. "Люблю, Валерию! Умница, красавица и очень талантливая девочка! Желаю счастья, нежное создание! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Валерия, Вы прекрасны с младенцем на руках. Вы, прирожденная мама!", "Это действительно счастье держать свое продолжение, внуки это сладость. Поздравляю!", "Вам нужно родить👍👍👍👍😍😍😍😍мне сорок и я родила и очень счастлива", "Сейчас модно суррогатное материнство среди старых и богатых. так вот опасно Валерия держать малыша без подписи. свой малыш.... внук...? И даже малыш родственников.." – высказались подписчики.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 22 Июл 2018 в 11:51 PDT

Отметим, что Валерия совмещает отдых с работой. Так, ранее артистка опубликовала фотографию, где снята в компании привлекательного брюнета. Как оказалось, это дизайнер, молодой, но очень перспективный, и Валерия с ним сотрудничает.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 22 Июл 2018 в 7:37 PDT

"В этом году в Париже я познакомилась с очень интересным человеком, невероятно перспективным молодым фэшн-дизайнером @patrizio.annibaldi До недавнего времени он работал в модном доме @giambattistavalliparis Запомните это имя, совсем скоро он удивит мир. И я рада, что он смог мне придумать очень необычные сценических костюмы, которые вы вскоре сможете увидеть и оценить", – сообщила Валерия.