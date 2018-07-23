Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей

Актриса Татьяна Ташкова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка прославилась благодаря фильму "Уроки французского" и рекламе о тете Асе, однако мало кто знает, как сложилась ее частная жизнь.

Татьяна Ташкова получила известность после выхода на экраны картины "Уроки французского". Свой успех актриса закрепила благодаря ролям в фильмах "Таможня" и "Путь к медалям". Об актерстве Татьяна мечтала с детства. Ради карьеры она даже рассталась с первым мужем – дипломатом. Когда встал вопрос об отъезде из страны, для Ташковой не было вариантов – она осталась в стране, оформив развод, хотя муж и ее родители были категорически против.

"Я должна была все оставить, бросить. Я слишком долго мечтала стать актрисой. Я выбрала работу, а не мужа. Мне жаль, что я сделала ему больно, испортила карьеру, так как тогда развод не поощрялся. Мои родители были резко против развода, но я все равно ушла", – рассказала Ташкова.

Вторым мужем актрисы стал режиссер Евгений Ташков. Разница в 30 лет не смутила пару, хотя поначалу Татьяна, по ее признанию, не воспринимала всерьез его ухаживания. К тому же она была ровесницей его сына от первого брака с легендарной актрисой Екатериной Савиновой. Тем не менее Татьяна не устояла.

Оказалось, что у влюбленных много общего. "Мы понимали друг друга буквально с полуслова, могли говорить часами, и нам было о чем", – отметила Ташкова. Первое время они жили вместе, и Татьяна забеременела. Однако их ребенок умер в результате врачебной ошибки. "Мы пережили трагедию – наш ребенок умер. У нас родилась девочка, но почти сразу после родов она умерла, мы даже не похоронили ее. Тогда Женя сказал, что нам нужно официально пожениться и обвенчаться", – поведала актриса.

К счастью, спустя время Ташкова подарила ему сына Алексея, после рождения которого они с режиссером обвенчались. В 90-х семья переживала тяжелые времена. Работы у Ташкова не было, и жена стала главным добытчиком. Она снялась в рекламе чистящего средства, представ на суд зрителей в образе тети Аси. Примечательно, что зрители до сих пор помнят эту героиню актрисы.