Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей

Эксклюзив Интервью Братья Кристовские уехали на историческую родину Сябитова о страшном вранье Гузеевой Дом-2

Выбор читателей

Наталья Фриске обнародовала омерзительное фото отца
"Опустилась и выпивает": трагедия легендарной Светланы Моргуновой
Юлия Высоцкая: Абсолютно ясно – я на 4-м месяце беременности
Почему прячут впавшую в кому известную певицу
"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 23 июля
Лента новостей
15:21
Убийцей 5-летней девочки в Серпухове оказался молодой сосед
15:07
Мужчина выбросил расчлененную сожительницу в мусорку на глазах у соседей
14:37
Самые экономичные автомобили 2018 года
14:34
Травмированная фигуристка Погорилая утешилась роскошной свадьбой
14:32
Россиян перепугали опасной инфекцией на Украине
13:48
"На грани срыва": крик души Аделины Сотниковой
13:36
Дочь сообщила о смерти известной актрисы
12:55
Вылечиться от рака помогут грибы
12:55
Ограбившего банк мужчину схватили в Москве
12:43
Под Псковом мигрант из ревности зарезал мать четверых детей
12:33
Genesis G80: бизнес-класс, недорого
12:24
Москвичам пообещали возвращение 30-градусной жары
12:13
Порнозвезда бросила секс ради спортивной карьеры
11:53
В Донбассе на оживленной улице молния убила женщину с ребенком
11:43
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
10:57
Тело пятилетней девочки нашли в спортивной сумке на вокзале
10:49
Запад вынес России страшный приговор
10:48
Жительница Подмосковья избила 84-летнего дедушку
10:35
В Москве у метро нашли труп
10:17
Романтические каникулы сексуальной Ходченковой
10:14
Ученые победили старость
10:11
"Полный отстой": в США высказались о представленных Путиным ракетах
09:58
Пес во время полета открыл багажный отсек пассажирского лайнера
09:40
В жутком пожаре погиб 67-летний уфимец
09:36
Создано лекарство от неизлечимой болезни
09:33
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
09:05
Автоледи прокатила на капоте полицейского (видео)
09:04
Что убивает человечество в XXI веке
08:39
"Вранье": Садальский высказался о словах Пугачевой
08:32
Резко помолодевшую Максакову сняли с мужчиной в Юрмале
08:24
Появилась фотография отравителя Скрипалей
08:23
Американский ведущий поговорил с Путиным и уехал в Россию
08:06
Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
20:14
Панайотов огорошил новостью об участии в "Евровидении"
17:47
Орбакайте пристыдили за полет на частном самолете
17:13
Анфиса Чехова рассказала о необычном диагнозе
16:35
Детство закончилось: пятилетнего сына Кейт Миддлтон готовят к восхождению на трон
16:25
Все звезды встречают "Белые ночи": в Санкт-Петербурге проходит музыкальный фестиваль
15:54
"Пошли вы на...": обрюзгший Моисеев взбесился при виде камер
15:51
Василиса Володина рассказала правду об отношениях с ведущими "Давай поженимся"
15:22
Отдых в Тунисе может оказаться опасным для здоровья
15:17
Все благодаря фетишу: откровенное признание звезды сериала "Ольга"
14:43
54-летняя жена Игоря Крутого взбудоражила снимком в купальнике
14:02
Крымский мост очень опасен: на Украине придумали новую проблему
13:29
"Челси" отказался продавать футболиста за 190 миллионов евро
12:59
"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова
12:52
Проблемы с Прилучным сильно ударили по состоянию Муцениеце
12:20
Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены
11:59
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
11:16
Проклятие Тена: звезду КВН убили с особой жестокостью
10:40
Порошенко сделал "идиотское" заявление о победе украинского боксера в России
10:21
Кровавая бойня в Курске: убита двухлетняя девочка
18:18
Поcле жалоб Виторгана Собчак рассказала о жутком тупике
18:05
Татуированная Долина поразила видом без макияжа
17:36
Лазарев возмутил народ костюмом священника
17:05
Волочкова в старом лифчике оседлала банан (фото)
16:34
Шнурова застали в объятиях бывшей возлюбленной
15:46
"Психованный": Гордон вышвырнул звезду "Битвы экстрасенсов" со съемок
15:23
Мошенники выманили у модели голые фото от имени Егора Крида
14:48
Медведева вышла замуж за иностранца
14:20
Парализованную российскую чемпионку обвинили в вымогательстве
13:47
Ветеран армии прославилась сексуальными фото
13:35
Умершему от рака Задорнову припомнили измены жене
13:03
Известную российскую актрису поселили в номер с запахом мертвеца
12:36
Гарика Харламова обвинили в грязном пиаре на смерти Дениса Тена
12:07
Потерявшая 20 килограммов Варнава отказалась принимать себя
11:42
Пугачева сильно изменилась после ухода со сцены
11:05
Бывшая жена рассказала об унижениях от Домогарова
10:41
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Дениса Тена
10:10
"Очень тяжело": Данилко откровенно о причинах ухода Сердючки со сцены
10:00
Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
22:01
Звезда сериала "Мажор" тайно вышла замуж
21:58
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
21:51
"Старость не радость!": Аллегрова задыхалась между рядами концертного зала
21:48
Госдума и правительство займутся экологией
21:42
"Не могу не думать о политике": Макаревич уехал в Латвию
21:36
Google опозорил Трампа
21:30
"Было много крови": очевидец о последних мгновениях жизни Дениса Тена
21:21
Пластический хирург поставил неутешительный диагноз Вере Брежневой
21:13
Виторган пожаловался на жизнь с Собчак
21:07
Москвич после неудачной попытки приворота оказался в полиции
20:45
На Украине отдали приказ убить Януковича
20:43
Роскошная жизнь 17-летней внучки-красавицы Ротару
20:13
Москва поставила на место зарвавшийся Киев
20:11
Рудковская в красном купальнике поразила красотой
20:07
Дикое оправдание убийц Дениса Тена
19:37
Удалить немедленно: названы самые опасные приложения для смартфонов
19:19
Чем Москва впечатлила иностранных экспертов
19:11
Переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак умерла от тяжелой болезни
18:39
Россиянам в 2019 году пообещали длинные новогодние и майские каникулы
18:36
В жизни лучше: фото на паспорте Стриженовой повергло в шок
18:18
Убивший Россию на ЧМ-2018 Смолов шикует в Сен-Тропе
18:07
48-летняя Юлия Меньшова показала фигуру в бикини
18:01
Дайнеко выставила напоказ иномарку за 12 миллионов
17:38
Выходец из Ирана изрезал ножом 14 пассажиров автобуса
17:17
Путин впервые высказался о пенсионном возрасте
17:12
Злой рок преследует пышногрудую звезду "Дома-2"
16:45
Зарезавший Дениса Тена вор разрыдался после убийства
16:30
"Сделано криво": Виктория Боня показала новое тело
16:30
Свыше 2 тыс. волонтеров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В руках бикини": Юрмала стоит на ушах после выступления Киркорова
Медведева вышла замуж за иностранца
Волочкова в старом лифчике оседлала банан (фото)
Поcле жалоб Виторгана Собчак рассказала о жутком тупике
Татуированная Долина поразила видом без макияжа
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
Шоу-бизнес

Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей

Татьяна Ташкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Evguenii Matveev
Актриса Татьяна Ташкова стала очередной звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка прославилась благодаря фильму "Уроки французского" и рекламе о тете Асе, однако мало кто знает, как сложилась ее частная жизнь.
прочитано 1321 раз

Татьяна Ташкова получила известность после выхода на экраны картины "Уроки французского". Свой успех актриса закрепила благодаря ролям в фильмах "Таможня" и "Путь к медалям". Об актерстве Татьяна мечтала с детства. Ради карьеры она даже рассталась с первым мужем – дипломатом. Когда встал вопрос об отъезде из страны, для Ташковой не было вариантов – она осталась в стране, оформив развод, хотя муж и ее родители были категорически против.

ПО ТЕМЕ

Заслуженная артистка России Татьяна Ташкова попала в больницу

Актриса Татьяна Ташкова в больнице в тяжелом состоянии

 "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты "Судьба человека" с Корчевниковым

"Я должна была все оставить, бросить. Я слишком долго мечтала стать актрисой. Я выбрала работу, а не мужа. Мне жаль, что я сделала ему больно, испортила карьеру, так как тогда развод не поощрялся. Мои родители были резко против развода, но я все равно ушла", – рассказала Ташкова.

Вторым мужем актрисы стал режиссер Евгений Ташков. Разница в 30 лет не смутила пару, хотя поначалу Татьяна, по ее признанию, не воспринимала всерьез его ухаживания. К тому же она была ровесницей его сына от первого брака с легендарной актрисой Екатериной Савиновой. Тем не менее Татьяна не устояла.

Оказалось, что у влюбленных много общего. "Мы понимали друг друга буквально с полуслова, могли говорить часами, и нам было о чем", – отметила Ташкова. Первое время они жили вместе, и Татьяна забеременела. Однако их ребенок умер в результате врачебной ошибки. "Мы пережили трагедию – наш ребенок умер. У нас родилась девочка, но почти сразу после родов она умерла, мы даже не похоронили ее. Тогда Женя сказал, что нам нужно официально пожениться и обвенчаться", – поведала актриса.

К счастью, спустя время Ташкова подарила ему сына Алексея, после рождения которого они с режиссером обвенчались. В 90-х семья переживала тяжелые времена. Работы у Ташкова не было, и жена стала главным добытчиком. Она снялась в рекламе чистящего средства, представ на суд зрителей в образе тети Аси. Примечательно, что зрители до сих пор помнят эту героиню актрисы.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Наталья Аряева23 июля 2018, 14:49

комментарии

Политика

Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
Трамп заманивает Путина в ловушку
Япония устроила России дерзкую провокацию
Трамп опустился до угроз Путину

Шоу-бизнес

На шоу Шепелева случилось ЧП
Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей
Валерия показала малыша после встречи с молодым красавцем
Меган Маркл предрекли судьбу принцессы Дианы

Проишествия

Проклятие Тена: звезду КВН убили с особой жестокостью
Новость о смерти сбитого малыша загнала миллиардера в могилу
Бразильянка выдумала изнасилование на ЧМ-2018 из-за измены мужу
У знаменитой спортсменки во время боя лопнула силиконовая грудь

Lifestyle

Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
Шоу-бизнес

Бузова намекнула на помолвку

Звезда показала кольцо на безымянном пальце
Шоу-бизнес

Покинувшая страну Апина обнажила 53-летние прелести

Артистка доказала, что есть еще порох в пороховницах
Шоу-бизнес

Известный режиссер променял батюшку на Малахова

Кинодеятель ориентирован на молодежь
Шоу-бизнес

Валерия показала малыша после встречи с молодым красавцем

Фото певицы с ребенком взорвало Сеть

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
Совет на выходные
Сергея Зверева попросили отказаться от матери
Верность мужчин по знакам зодиака

Фоторепортажи

Романтические каникулы сексуальной Ходченковой
Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены
Ветеран армии прославилась сексуальными фото
Вайкуле и Ревва показали страсть в Юрмале

Спорт

Дзюба рассказал о бешенстве после клича "Слава Украине!" хорватов
"На грани срыва": крик души Аделины Сотниковой
Уволенный Уткин пожаловался на Первый канал
Парализованную российскую чемпионку обвинили в вымогательстве

Регионы

Тело пятилетней девочки нашли в спортивной сумке на вокзале
Лев напал на пьяную туристку в Крыму
Душераздирающие подробности убийства российской модели
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru