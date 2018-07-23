"Такая любовь просто не проходит": друг о свадьбе Шнурова и Акиньшиной

С тех пор как Сергей и Матильда Шнуровы объявили о разводе, к личной жизни артиста приковано пристальное внимание СМИ. Певец подкинул пищи для размышлений, выложив фото, на котором запечатлен со своей бывшей пассией, актрисой Оксаной Акиньшиной. Теперь его друг Стас Барецкий уверен, что дело движется к свадьбе.

"Думаю, скоро будет свадьба, я несказанно рад за них", – заявил бывший участник группы "Ленинград", друг Сергея Шнурова Стас Барецкий в беседе с представителями СМИ. Романтические отношения между Оксаной Акиньшиной и Сергеем Шнуровым случились, когда юной актрисе было всего 15 лет, однако за ее плечами уже стояла звездная роль в фильме Сергея Бодрова "Сестры".

Влюбленные были вместе на протяжении пяти лет, однако потом расстались. По утверждению Барецкого, инициатором разрыва был именно Сергей Шнуров. "Но любовь там была. И такая любовь просто не проходит", – цитирует Стаса Барецкого сайт "Комсомольская правда".

То обстоятельство, что Оксана Акиньшина счастлива замужем за Арчилом Геловани, они воспитывают троих детей и проживают в Швейцарии, Стаса Барецкого не смущает. "Оксана разведется. Кто конкурент Шнурову? А то, что дети есть, это хорошо: Серега любит детей. Шнуров если что-то задумал, он этого добьется!" – убежден приятель скандально известного исполнителя.

Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – написал певец в Instagram. Он попросил не беспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания очень страдает.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Май 2018 в 6:38 PDT

Позже Матильда подтвердила эту новость. Однако отказалась от комментариев и не сообщила никаких подробностей. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта. Впрочем, по другим версиям, якобы не была верна мужу и сама Матильда. А еще поговаривают, брак будто бы разрушило отсутствие общих детей.