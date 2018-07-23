"Такая любовь просто не проходит": друг о свадьбе Шнурова и Акиньшиной
"Думаю, скоро будет свадьба, я несказанно рад за них", – заявил бывший участник группы "Ленинград", друг Сергея Шнурова Стас Барецкий в беседе с представителями СМИ. Романтические отношения между Оксаной Акиньшиной и Сергеем Шнуровым случились, когда юной актрисе было всего 15 лет, однако за ее плечами уже стояла звездная роль в фильме Сергея Бодрова "Сестры".
Влюбленные были вместе на протяжении пяти лет, однако потом расстались. По утверждению Барецкого, инициатором разрыва был именно Сергей Шнуров. "Но любовь там была. И такая любовь просто не проходит", – цитирует Стаса Барецкого сайт "Комсомольская правда".
То обстоятельство, что Оксана Акиньшина счастлива замужем за Арчилом Геловани, они воспитывают троих детей и проживают в Швейцарии, Стаса Барецкого не смущает. "Оксана разведется. Кто конкурент Шнурову? А то, что дети есть, это хорошо: Серега любит детей. Шнуров если что-то задумал, он этого добьется!" – убежден приятель скандально известного исполнителя.
Напомним, 25 мая Сергей Шнуров объявил, что уходит от жены. "С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", – написал певец в Instagram. Он попросил не беспокоить его по данному вопросу, так как из-за расставания очень страдает.
Позже Матильда подтвердила эту новость. Однако отказалась от комментариев и не сообщила никаких подробностей. По неофициальным данным, причиной развода стали бесконечные измены музыканта. Впрочем, по другим версиям, якобы не была верна мужу и сама Матильда. А еще поговаривают, брак будто бы разрушило отсутствие общих детей.
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