"Врачи запрещали": Виторган раскрыл тайну рождения дочери

Эммануил Виторган считает курортную Юрмалу своим вторым домом и с радостью проводит тут много времени. Причем не только отдыхает, но и устраивает "заседания" популярного "Виторган-клуба" с участием московских артистов. А в этот раз успел сходить и на закрытие грандиозного музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала". В зале "Дзинтари" с ним встретился корреспондент Dni.Ru.

Эммануил Гедеонович, как отдыхается?

Моя жена Иришка – коренная юрмальчанка. И она не может без этого песка, без этих сосен, без этого моря. Поэтому раза три-четыре в год обязательно здесь бываем. А лет семь назад приобрели здесь дом. (Прежде у пары здесь была квартира в многоэтажке. Но потом Ирина Млодик смогла доказать принадлежит участка земли себе и, получив ее бесплатно, за два года построила двухэтажный дом за 500 тысяч евро на улице Театра – Прим. ред.) В этот раз за время пребывания в Латвии смог вырваться на несколько дней на Украину – был в Киеве, Одессе. И встретили меня, признаюсь, замечательно! Там царят тишина, спокойствие, люди очень приветливые, поэтому чувствовал себя как дома.

Знаю, что ваша невестка Ксения Собчак с сыном Платоном иногда у Вас гостят. Кстати, не обижает, что теперь про Вас часто "свекор Собчак"?

Я благодарен всем этим людям, которое то и дело напоминают, что у меня есть невестка (смеется). Понимаю интерес публики к этой прекрасной молодой женщине. И удовлетворен тем вниманием, которое мне в связи с таким родством оказывает пресса. Надеюсь, что мой сын Максим тоже удовлетворен. Тем более, что с ее семьей я знаком очень давно – с той поры, когда моя невестка была еще маленькой-маленькой девочкой.

Как часто видите внука Платона, которому в ноябре исполнится 2 года?

К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Особенно сейчас, когда у нас с Ирой появился свой ребенок – нашей дочке Этель уже пять месяцев (родилась 26 февраля 2018 – Прим. ред.). Она – уникальная девочка. Мы ей так благодарны за появление на этот свет! Так что я призываю людей самого разного возраста рожать. Будущее должно быть обязательно!

Вам 78 лет. Вашей супруге – 65. А долго думали над тем, чтобы уже в столь серьезном возрасте снова стать родителями?

Довольно долго. Дело в том, что некоторое время врачи запрещали Ирине думать о ребенке. А потом все наладилось. Сын Максим, все наши родные и друзья замечательно приняли новость о том, что мы стали родителями. С тех пор, как дочка появилась на свет, мы не купили для нее ни одной вещи, потому что ее завалили подарками – кроватка, игрушки, костюмчики, платья. Максим какие-то вещи от Платоши приносил наверняка, сейчас уже на вспомню. Это заметно экономит нам расходную часть (смеется). Помогает же нам управляться Ирина мама, которая специально прилетела из Берлина, сестра жены, приехавшая из Москвы, ну и няня.