Развратные фото Шараповой утекли в Сеть

Интимные снимки теннисистки Марии Шараповой с отдыха стали достоянием общественности. Папарацци застукали и сфотографировали спортсменку вместе с бойфрендом – бизнесменом Алексом Гилксом.

Экс-первая ракетка мира после вылета с Уимблдона восстанавливает силы в Италии. Шарапова нежится под лучами жаркого солнца вместе с возлюбленным.

Репортеры сняли парочку в довольно пикантных позах. На фото Мария в черном раздельном купальнике и шляпке лежит то с телефоном, то с бокалом белого вина в руке, а в это время мужчина проявляет знаки внимания. Гилкс трогает Шарапову за ягодицы и целует теннисистку.

Публикация от @wta_sexy_girls 23 Июл 2018 в 12:33 PDT

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 23 Июл 2018 в 10:39 PDT

Судя по снимкам, пара выглядит очень счастливой и беззаботной. Хочется надеяться, что отдых пойдет на пользу Марии и в следующих турнирах она порадует болельщиков.

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 23 Июл 2018 в 10:38 PDT

Отметим, что в планах Шараповой был турнир в американском Сан-Хосе, который начнется 30 июля. Однако недавно россиянка приняла решение отложить возвращение на корт.

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 23 Июл 2018 в 10:37 PDT

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 23 Июл 2018 в 10:38 PDT

Напомним, на Уимблдоне знаменитую спортсменку обыграла россиянка Виталия Дьяченко. Она опередила соперницу в трех сетах. Мария выполнила восемь эйсов, допустила десять двойных и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. У Дьяченко в матче один эйс, девять двойных и шесть отобранных подач.