Навка в купальнике показала округлившийся живот

Татьяна Навка опубликовала фотографии из отпуска. Особо наблюдательные поклонники разглядели у фигуристки, облаченной в купальник, округлившийся живот и немедленно рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

Татьяна Навка последовала примеру прочих звезд отечественного шоу-бизнеса и отправилась на отдых в одну из жарких стран. Теперь прославленная фигуристка с завидной регулярностью делится с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram отпускными фотографиями и видеозаписями.

Так, особое внимание поклонников привлекла серия снимков, на которых Татьяна запечатлена в комплекте – бело-розовом полосатом бикини и халате в тон. Завершила образ спортсменка розовыми вьетнамками, соломенной шляпой и большой пляжной сумкой. Фанаты пришли в восторг.

"Таня, Вы такая умничка! Мне столько же как и Вам лет и есть на кого равняться! Равняюсь. Очень ценю Ваш пример по состоянию души и тела! Можно иметь безупречную фигуру в этом возрасте (это труд и удовольствие) , но светлую, легкую улыбку не нарисуешь, надо светиться изнутри! Умничка! Любви и счастья! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да, расцвела ! С Жулиным такого счастья не было и нарядов не было столько", "Красивая!!! Худенькая, такая!", "Красивое фото..." – прокомментировали поклонники.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 23 Июл 2018 в 3:11 PDT

Особо наблюдательные подписчики умудрились разглядеть у Навки беременность. По их мнению, живот фигуристки округлился. "Беременная что ли? Живот словно подрос", "Да, беременна.... и много фото в последнее время...", "Ух ты уже три с половиной 🤰👏", "Как будто беременна, животик округлился", "Ты беременна?", "А малыша не ждете случайно? Сыночка надо", – высказались внимательные пользователи Сети.

Напомним, что у Татьяны Навки две дочери. Александра родилась в браке с фигуристом и тренером Александром Жулиным, Надежда – от нынешнего супруга, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.