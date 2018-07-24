Российская актриса решила усыновить ребенка

Российская актриса Агния Кузнецова рассказала, что намерена взять на воспитание малыша из детского дома. 33-летняя артистка опасается, что не успеет обзавестись собственным чадом.

Пару лет назад Агния Кузнецова связала свою жизнь с танцором Максимом Петровым, однако детей у молодой пары пока нет. Актриса призналась, что всегда хотела большую семью, но при этом переживает, что ее мечта может не осуществиться.

Агния всерьез задумалась о том, чтобы взять малыша из детского дома. Актриса не раз говорила, что восхищается теми, кто нашел в себе силы воспитывать приемных детей как родных.

"Я преклоняюсь перед парами, которые усыновляют малышей, попавших в трудную ситуацию, и воспитывают их как своих. Для меня все дети одинаковые, всем нужна любовь", – пояснила она.

Стоит отметить, что после замужества Агнии в Сети сразу поползли слухи о беременности актрисы. Вскоре все встало на свои места – спустя время в жизни супругов ничего не поменялось, передает StarHit.

Актриса объяснила предположения поклонников тем, что в первый год жизни в браке она позволила себе расслабиться: ела, спала и отдыхала. В итоге Агния поправилась на несколько лишних кило. Ко всему прочему Кузнецова отдавала предпочтение свободным нарядам, пишет teleprogramma.pro.

Агния и Максим убеждены, что в семье должно быть больше одного ребенка. Более того, Кузнецова не хочет, чтобы у малышей была большая разница в возрасте, ведь она не понаслышке знает, насколько это неудобно.

Напомним, что российская актриса Агния Кузнецова получила популярность благодаря участию в культовой кинокартине режиссера Алексея Балабанова "Груз 200". Мастерство артистки настолько впечатлило деятелей искусства, что после роли Анжелики на девушку буквально посыпались заманчивые предложения о работе.