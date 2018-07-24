Маслякова втравили в новый грязный скандал
После смерти Джуна оставила в наследство четырехэтажный особняк и трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Однако единственный наследник – сын Вахтанг – умер несколько лет назад, поэтому теперь за имущество ведьмы борются дальние родственники. Тут стоит отметить, что особняк Джуны отошел столичным властям, у которых она арендовала его на протяжении многих лет.
Говорят, теперь у дома Джуны появился новый собственник. Об этом рассказал близкий друг целительницы Валерий Камшилов. "На днях пришли документы о том, что первые три этажа дома переходят в распоряжение организации "ММЦ Планета КВН". Начал наводить справки, выяснил, что владелец компании – ведущий Александр Масляков. Точно не знаю, зачем ему это надо, но предположу, что для статуса", – цитирует приятеля Джуны StarHit.
Камшилов рассказал, что Масляков пытается реконструировать здание. "Он переделывает его в ресторан!" – сообщил друг Джуны. Находящиеся рядом организации не обрадовались ремонтным работам и якобы подали на Маслякова в суд.
Не все чисто и с квартирой Джуны. Появилась информация, что недавно из нее вынесли вещи экстрасенса и будто бы снова не обошлось без Маслякова. По словам Камшилова, до сих пор точно не известно, кто является собственником апартаментов Джуны.
"Идет судебное разбирательство между дальними родственниками, но кто-то посмел проникнуть в квартиру и вывести все вещи", – пожаловался мужчина. Он рассказал со слов соседей, что некие люди стали вывозить мебель и аппаратуру Джуны. На вопросы они почти не отвечали, но удивленные соседи кое-что выяснили. "Заявили, что все вещи отправляются на помойку. Мол, разрешение им дал некий Масляков. Уж не знаю, совпадение это или нет!" – сообщил Камшилов.
Напомним, о смерти Джуны стало известно 8 июня 2015 года. Она плохо почувствовала себя в магазине на Арбате. Целительницу экстренно госпитализировали, определив в палату интенсивной терапии в отделении острого нарушения мозгового кровообращения, но помочь ей врачи не смогли. Причиной смерти всемирно известного экстрасенса стал инсульт.
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