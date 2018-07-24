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"Отшила хамку": Максакова рассказала о конфликте с Меньшовой

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Со дня выхода нашумевшего выпуска программы "Наедине со всеми", гостьей которой стала актриса Людмила Максакова, минуло три года. Уже и передачи той нет, и ведущая Юлия Меньшова работает в другом проекте, а тот эфир не только обсуждается, но и изучается на факультетах журналистики. Будущим акулам пера на его примере рассказывают, как можно провалить интервью со звездой и какими непростыми бывают собеседники. 
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"Людмила Васильевна, после той передачи число Ваших поклонников резко выросло. Даже молодежь, которая в театр не ходит, пересылала запись программы друг другу, и все смеялись, как Вы прилюдно выпороли Меньшову, не потеряв собственного достоинства!" – обратился корреспондент Dni.Ru к Максаковой, заметив ее прогуливающейся по курортной Юрмале.

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Сюжеты Эксклюзив

Людмила Васильевна Максакова

Людмила Васильевна Максакова актриса

"Вы имеете в виду, что меня полюбили даже те, кто ненавидел? – улыбнулась актриса. – Знаете, я была уверена, что эта программа не вый­дет в эфир. Понимала же, что состоялся разговор слепого с глухим. К тому же все почему-то уверены, что я получила какие-то огромные деньги. Ничего подобного – ни копейки мне не дали. Я никогда не беру за эфиры деньги".

Она рассказала о том, что произошло в студии: "Там ведущую просто заклинило. Думаю: "Ну скажи мне еще что-нибудь!" А она все с одной темы слезть не может..." Подруга Максаковой, которая присутствовала при разговоре с корреспондентом Dni.Ru, похвалила ее: "Людмила Васильевна, все-таки Вы мастерски тогда отшили хамку! Отомстили за всех нас, над кем пресса издевается!"

Напомним, что Меньшова с самого начала той памятной программы стала нападать на Максакову: "Вы славитесь таким суровым характером, что Вас побаиваются журналисты". А дальше позволяла себе бестактность за бестактностью, невзирая на возраст и заслуги собеседницы. Она задавала вопросы о личной жизни Людмилы Васильевны, а той хотелось говорить о высоком – о любви к театру, о Годе литературы, например.

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов

В итоге Максакова была вынуждена обороняться, а потом перешла в наступление – переняла инициативу и стала сама вести интервью. "Я Вам вообще нужна здесь?" – попыталась вклиниться ошарашенная Меньшова. А та отрезала: "Я могу с аудиторией говорить без ведущего. Я же наедине со всеми пришла говорить, а не с Вами!" И продолжила рассказывать о культуре, читать стихи.

Однако с тех пор Максакова решила, что на ток-шоу она не ходок. Теперь, как и многие коллеги, она принципиально не ходит в студии программ, где полощут чужое белье. "После той передачи я завязала с телевидением, походы туда мне неинтересны", – пояснила примадонна Театра имени Вахтангова корреспонденту Dni.Ru.

Автор: Иван Губкин24 июля 2018, 13:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова и Этуш блеснули в театре

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