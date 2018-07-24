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"Девка угарнула": Солнцев объяснил неожиданное заявление Бузовой

Рустам Солнцев и Ольга Бузова. Фото: Dni.Ru
Скандально известный экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев прокомментировал недавнее заявление Ольги Бузовой о том, что она, дескать, выйдет замуж за Дениса Черышева в случае победы сборной России на чемпионате мира. По мнению звезды "Дома-2", "девка угарнула", а из этого раздули шумиху.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Рустам Солнцев опубликовал свежее видео, которое посвятил Ольге Бузовой. "Бедная моя Бузяшечка.. стоило ей обратить внимание на очередного неумного футболиста.. так он и высказался.. и папа его тоже ..высказался ...хотя лучше бы молчали.. 😂😂😂 Об том и речь😎(здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Солнцев.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

"Это добрый Руся. Добрый вечер. Знаете, некоторые футболисты, я буду настаивать на этом, просто круглые дураки", – компетентно заявил Солнцев. Далее он вкратце пересказал историю. "Стоило Бузяке выложить у себя в Instagram после того как этот Черышев там что-то забил на чемпионате, что выйду. мол, замуж, он тут же начал выкладывать эту свою бабу, мол: "Нет! Никогда! Не подходи!" Батя его... В адрес Бузовой сказал, что не подпустит ее на пушечный выстрел к этому своему сынишке", – объяснил суть шумихи Рустам.

По мнению звезды "Дома-2", Ольга просто пошутила. "Вы чего, ребят? Ну, девка угарнула над вами, выложила она это, у нее самой проблемы со вкусом, с выбором людей. Она как не могла правильных людей для своей жизни выбирать, так и не может. Вот и ведет ее на всякое му***, простите. Так и тут, в данном случае. А вы повелись", – высказался экс-участник телестройки.

Между тем Ольга Бузова решила искать любовь на шоу "Замуж за Бузову" – это аналог реалити "Холостяк". "Я хочу мужской ласки, заботы, внимания, хочу безумства, хочу огня, хочу страсти. Мне кажется, что если я на этом шоу не встречу мужчину, я его никогда не встречу", – заключила Ольга Бузова.

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Автор: Наталья Аряева24 июля 2018, 11:51
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