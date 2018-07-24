Овечкин и Шубская отдадут ребенка чужой женщине

В преддверии рождения малыша звездная чета дала откровенное интервью. Супруга хоккеиста призналась, что они хотят нанять няню.

Совсем скоро в знаменитой семье появится на свет наследник. Анастасия Шубская поделилась, что была очень счастлива, когда узнала, что станет мамой.

"Когда мы узнали, что станем родителями, эмоции зашкаливали. Я до сих пор на седьмом небе", – цитирует жену Александра Овечкина Hello! Близкие родственники узнали о беременности сразу, друзьям же пара сообщила радостную новость месяце на четвертом.

Анастасия и Александр к появлению на свет малыша относятся очень ответственно. Они уже начинают искать подходящую няню для первенца. Сначала с малышом молодой маме будет помогать ее старшая сестра Мария.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 23 Июл 2018 в 6:05 PDT

Потом родителям придется доверить дитя чужой женщине – семье без помощницы не обойтись. "А позже мы наймем няню. Я бы хотела, чтобы ребенок сразу спал в отдельной комнате – и мне, и Саше важно выспаться", – поделилась Шубская.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 16 Июл 2018 в 9:42 PDT

Ранее стало известно, что Анастасия будет рожать в американской клинике. Напомним, Овечкин и Шубская оформили отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать пышное торжество, решив отложить его на год. Лишь 8 июля 2017-го супруги закатили пир на весь мир.