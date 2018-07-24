Водонаева дерзко ответила Гузеевой из "Давай поженимся!"

После того как Лариса Гузеева в переписке с Лерой Кудрявцевой назвала соведущую по шоу "Давай поженимся!" Василису Володину "случайным человеком" на телевидении, разразился скандал. Не осталась в стороне и звезда "Дома-2" Алена Водонаева.

Не секрет, что у актрисы Ларисы Гузеевой, свахи Розы Сябитовой и астролога Василисы Володиной исключительно деловые отношения. Они на протяжении десяти лет ведут на Первом канале шоу "Давай поженимся!", поэтому, по мнению Алены Водонаевой, нет ничего необычного в накопившемся раздражении друг к другу.

"Моего сына, который окончил первый класс, еще в проекте не было, а в эфире главного канала страны уже собирались миллионы зрителей на главный цирк абсурда российского телевидения. Немудрено стать раздражительной, когда на протяжении десятилетия дирижируешь этой непрерывно обновляемой труппой маргиналов. И междоусобицы ведущих в таких условиях абсолютно неизбежны", – заключила Водонаева.

Однако Алена убеждена, что случайных людей на телевидении не бывает. "Действительно случайные долго на ТВ не задерживаются. Ведь у руля всех этих телешоу стоят профессионалы, и если тот или иной ведущий из года в год продолжает появляться на экране, хоть и раздражает многих сидящих в студии – значит, его работа держит на уровне рейтинги программы", – цитируют Алену Водонаеву "7Дней".

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 19 Июл 2018 в 11:19 PDT

Напомним, все началось с того, что Лера Кудрявцева на своей официальной страничке в социальной сети Fаcebook бросила клич, попросив подписчиков рассказать о нянях-филиппинках. Среди комментаторов оказалась актриса и ведущая передачи "Давай поженимся" Лариса Гузеева. Она сообщила, что такая няня есть у Василисы Володиной, и та счастлива.

В ответ Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который произошел у нее с именитым астрологом. "Лорик твоя Василиса после слова " Б*** или с*** " не помню точно, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграмма (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поведала телеведущая. Гузеева очень удивилась: "Да ты что!? Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе – это глупо".