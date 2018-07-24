Подробности таинственной смерти любовницы Джигурды вызвали оторопь

Эксклюзив Интервью Киркоров довел Юрмалу до истерики Панайотов представит страну на "Евровидении" Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Вторник 24 июля
Лента новостей
16:10
Сенаторы поддержали усиление ответственности застройщиков
16:08
"Киллер молодец": жена похвалила "убийцу" Бабченко
16:03
Трагически погиб 17-летний игрок сборной по хоккею
16:03
Чем запомнился Московский урбанфорум
15:46
Ученые назвали предназначение снов
15:41
Советник Путина умер после продолжительной болезни
15:12
Россиян искусили роскошным iPhone c Адамом и Евой
14:54
Рецепт осетинского супа "Кадур" с соусом "Цахтон"
14:50
Толкалина оправдалась за покупку дорогого авто
14:45
Прятала ножи: любовница о жизни с маньяком из Серпухова
14:34
Барановская окунулась в грязь на отдыхе
14:24
Вел себя "не по понятиям": 25-летняя россиянка до смерти забила приятеля
14:14
Виновен: Крушельницкий принял важное решение по допинг-скандалу
14:06
Две москвички выпили воды в магазине и получили химожоги
14:00
Вздрагивания во сне признали тревожным сигналом мозга
13:43
Елизавета II сделала Меган Маркл роскошный подарок
13:31
"Мосинжпроект" признан одним из крупнейших проектировщиков мира
13:29
Как избавиться от неприятного запаха изо рта
13:10
Москвичей предупредили об опасной грозе
13:07
Кровавая резня известных футболистов попала на видео
12:50
Россиянка стала лучшим писателем-фантастом Европы
12:18
"ЕР" рекомендовала Елену Ямпольскую на пост главы комитета Госдумы по культуре
12:16
В Москве пройдет первый фестиваль "Букинист"
12:12
Google перепугал пользователей пророчеством о конце света
11:55
В Подмосковье пройдет ежегодный федеральный фестиваль воздухоплавания
11:45
В супермаркете пьяный покупатель набросился с ножом на инвалида
11:37
Телеведущий НТВ взбесился из-за шуток российского юмориста
11:31
"Деградация": на кайфующем от войны Пашинине поставили крест
11:03
Звезда российского футбола скончалась в 28 лет
11:02
Оголявшаяся на улице 31-летняя украинская художница найдена мертвой
10:45
В драке в детском лагере ребенку пробили голову
10:45
Киев просто завидует: украинский депутат в восторге от Крымского моста
10:40
В московской клинике во время интимной пластики умерла пациентка
10:29
В плохом настроении нашли пользу
10:08
Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах стал сенсацией
10:07
Российская актриса решила усыновить ребенка
09:56
Вор рассказал в мельчайших деталях об убийстве Дениса Тена
09:56
Под Москвой произошло смертельное ДТП
09:47
Известный певец назвал украинцев зловонными тряпками
09:27
Навка в купальнике показала округлившийся живот
09:15
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть
08:39
Мария Максакова потеряла сына в его день рождения
08:38
Раскрыты ошеломляющие подробности заключительного сезона "Игры престолов"
08:33
Россияне требуют расправы над зарубившей котенка дочкой чиновника
08:31
Убившего девочку в Серпухове маньяка простила полиция
22:07
Уральская воспитательница выгуливала детей на веревке (видео)
22:06
Крымский мост превратил жизнь россиян в ад
22:02
Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов
22:01
Магазин "Плеер.ру" приостановил работу
21:57
Маршал о любовнице: Разница в 35 лет не мешает химическим процессам
21:53
"Врачи запрещали": Виторган раскрыл тайну поздней беременности жены
21:49
Критикующий шоу Дружинин внезапно вернулся в "Танцы"
21:48
Огромный камень выпал из Стены Плача во время молитвы (видео)
21:46
Украина унизила российских моряков
21:24
Настрадавшейся Борисовой вернули дочь
21:13
Биатлонистка Домрачева попала в аварию
21:09
Скандальный ведущий НТВ нашел работу на "России 1"
21:08
Курам на смех: новое оружие Порошенко сравнили с примусом
21:07
53-летняя Ольга Слуцкер похвасталась шикарной фигурой
20:45
Лазарев поздравил Валерию с рождением малыша
20:44
В России неожиданно упали цены на бензин
20:18
Знаменитого футболиста зарезали в уличной драке
20:15
"Какое же позорище": Собчак стала посмешищем из-за нелепой выходки
20:14
Мужа Ким Кардашьян срочно госпитализировали
20:05
Путин высказался о борьбе с раком
20:01
"Зашел в кусты пописать": серпуховский маньяк объяснил погоню за детьми
19:33
Первый канал нашел таинственный след в убийстве легендарной артистки Федоровой
19:32
Актер Пашинин рассказал о прелестях войны в Донбассе
19:10
Голливудский актер удивил одичалым видом (видео)
18:55
Кандидат в мэры Собянин пообещал снизить возраст приема в детсады
18:36
"Склифосовский-7": Аверин и Куликова начали бить тарелки
18:14
Гран-при Фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" выиграла Анастасия Спиридонова
18:09
Беременная Рапунцель из "Дома-2" в остервенении набросилась на полуголую сестру
18:02
Защиту от рака нашли в генах
17:59
Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018
17:57
"ЕР" приостановит агитацию в пострадавшем от паводка Забайкалье
17:43
Неожиданный поворот в деле фигуриста Тена вызвал шок
17:25
На браке Лазаревой и Шаца поставили крест
17:17
В Москве таксист забил до смерти пассажира
16:51
Раздел и вонзил нож в грудь: жуткие детали убийства пятилетней девочки в Серпухове
16:36
Ужасный секрет престарелой жены Гогена Солнцева
16:26
Близится конец света: лунное затмение перепугало россиян
16:18
Болезнь Трампа сыграла на руку Путину
16:11
Пожар в детском саду в центре Москвы попал на видео
15:46
Неуклюжий турист умер в попытке сделать селфи на обрыве
15:40
Супруги занялись сексом на пляже при детях (видео)
15:21
Убийцей пятилетней девочки в Серпухове оказался молодой сосед
15:19
"Такая любовь просто не проходит": друг о свадьбе Шнурова и Акиньшиной
15:07
Мужчина выбросил расчлененную сожительницу в мусорку на глазах у соседей
14:55
На шоу Шепелева случилось ЧП
14:49
Российская актриса потеряла ребенка из-за ошибки врачей
14:37
Самые экономичные автомобили 2018 года
14:34
Травмированная фигуристка Погорилая утешилась роскошной свадьбой
14:32
Россиян перепугали опасной инфекцией на Украине
14:01
Дзюба рассказал о бешенстве после клича "Слава Украине!" хорватов
13:52
Валерия показала малыша после встречи с молодым красавцем
13:48
"На грани срыва": крик души Аделины Сотниковой
13:36
Дочь сообщила о смерти известной актрисы
13:22
Меган Маркл предрекли судьбу принцессы Дианы
13:22
Уволенный Уткин пожаловался на Первый канал
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
"Вранье": Садальский высказался о словах Пугачевой
Ужасный секрет престарелой жены Гогена Солнцева
На шоу Шепелева случилось ЧП
Василиса Володина рассказала правду об отношениях с ведущими "Давай поженимся"
"Пошли вы на...": обрюзгший Моисеев взбесился при виде камер
Шоу-бизнес

Подробности таинственной смерти любовницы Джигурды вызвали оторопь

Никита Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Проверку на детекторе лжи в студии программы "На самом деле" Первого канала проходит сестра покойной миллионерши Людмилы Браташ – Светлана Романова и личный водитель актера Никиты Джигурды – Евгений Ильин. Их показания могут поставить точку в затянувшемся споре за наследство.
прочитано 3858 раз

Светлана рассказала присутствующим на съемочной площадке, что завещание, по которому Браташ оставляет все свое состояние Никите, она считает подделкой. Романова уверена, что актер подготовил сценарий, чтобы переоформить собственность на себя, а после довести ее сестру до могилы. Также родственница миллионерши обвиняет Никиту и его водителя Евгения в похищении и мошенничестве.

ПО ТЕМЕ

Замахнувшегося на миллионное наследство Джигурду жестко подставили

Посягнувшего на деньги любовницы Джигурду жестко осадили

 "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

"Джигурда в ночь на 1 января 2016 года вывез мою сестру из квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Отвез ее к себе в квартиру. Они держали ее два дня там, привозили нотариуса, поили, а моя сестра им кукиш показала. После этого в невменяемом состоянии, близком к потере сознания абсолютного, – об этом свидетельствуют кадры с камеры соседки – ее с пеной у рта доставили в какой-то домик – в частную клинику без реанимации. И продолжали там работать над выполнением своих задач", – высказала свои предположения сестра покойной.

Евгений Ильин уверяет, что своими глазами видел настоящее завещание предпринимательницы. По словам водителя, они, наоборот, делали все, чтобы спасти Людмилу от смерти, якобы Браташ постоянно пила. "Она лжет, потому что Никита приезжал два или три раза каждый год, каждый новый год, и заставал Люсю в таком же состоянии. (…) Мы решили ее отвезти домой к Никите Борисовичу. Ей сделали три капельницы, ей становилось все хуже. Врач сказал, что это не алкогольная интоксикация, а что-то серьезное. Мы отвезли в элитную клинику на Рублево-Успенском шоссе", – рассказал свою версию событий Ильин.

Евгений сообщил присутствующим, что Светлана не участвовала в жизни сестры, не навещала, не помогала в лечении. Последние пять лет сестры не общались, при этом Людмила продолжала материально помогать родственнице.

В ответ Романова рассказала, что много лет ухаживала за тяжелобольной матерью и не имела возможности постоянно наведываться в гости к родственнице-миллионерше. Также сестра Браташ отметила, что была очень обижена на Людмилу за то, что та не приехала на похороны их родительницы.

В студии выяснилось, что Людмила и Никита злоупотребляли запрещенными веществами. И за год до смерти кто-то сильно избил миллионершу и, возможно, пытался задушить (остался след на шее, который она тщательно скрывала), но тогда она в полицию обращаться не захотела. Проверка на полиграфе дала парадоксальные результаты: Евгений допускает, что его работодатель мог подделать завещание, а Светлана, в свою очередь, предполагает, что документ может быть настоящим.

Напомним, предпринимательница Людмила Браташ погибла при странных обстоятельствах. 15 февраля 2016 года охранник и водитель Браташ, войдя в ее квартиру, обнаружили женщину мертвой, с разбитой головой и в окружении пустых бутылок. Как показала экспертиза, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, а голова была травмирована в результате падения.

За наследство Людмилы Браташ борются ее родная сестра Светлана Романова и Никита Джигурда, оказавшийся одним из ее ближайших друзей. Браташ даже называли любовницей артиста, указывая на видео, в котором он занимается с ней сексом. Сам Джигурда отмечал, что поддерживал свою подругу в непростой жизненной ситуации. Согласно последнему завещанию предпринимательницы, все свои миллионы она оставила актеру. По словам Джигурды, документ был оформлен в Америке. Родственница Браташ уверена, что артист подделал подпись Людмилы. Московский суд принял сторону актера, однако Джигурда так и не предоставил оригинал завещания на экспертизу.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Руслана Алексеева24 июля 2018, 15:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин душевно провел вечер с Джигурдой

567

комментарии

Политика

Болезнь Трампа сыграла на руку Путину
Страшные тайны: великий команданте Фидель Кастро
Япония устроила России дерзкую провокацию
Москва резко предупредила Киев и Тбилиси

Шоу-бизнес

Павел Прилучный упал с колеса обозрения на асфальт
Онколог высказался о состоянии беременной Кудрявцевой
Подробности таинственной смерти любовницы Джигурды вызвали оторопь
Мужа Наташи Королевой обвинили в переборе с "пластикой"

Проишествия

Оголявшаяся на улице 31-летняя украинская художница найдена мертвой
Прятала ножи: любовница о жизни с маньяком из Серпухова
Убившего девочку в Серпухове маньяка простила полиция
Неожиданный поворот в деле фигуриста Тена вызвал шок

Lifestyle

Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
Шоу-бизнес

"Отшила хамку": Максакова рассказала о конфликте с Меньшовой

Актриса вспомнила о неприятном инциденте
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская отдадут ребенка чужой женщине

Звездные супруги дали откровенное интервью
Шоу-бизнес

Водонаева дерзко ответила Гузеевой из "Давай поженимся!"

Звезда "Дома-2" не смогла пройти мимо скандала
Шоу-бизнес

Мужа Наташи Королевой обвинили в переборе с "пластикой"

Поклонники расстроились из-за новых фото стриптизера

Гороскоп

Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов
На браке Лазаревой и Шаца поставили крест
Астрологический прогноз с 23 по 29 июля
Совет на выходные

Фоторепортажи

Барановская окунулась в грязь на отдыхе
Черышев резвится с молоденькой красоткой после триумфа на ЧМ-2018
Романтические каникулы сексуальной Ходченковой
Ушедшие в начале. Погибшие на старте карьеры спортсмены

Спорт

Виновен: Крушельницкий принял важное решение по допинг-скандалу
Кровавая резня известных футболистов попала на видео
Вор рассказал в мельчайших деталях об убийстве Дениса Тена
Травмированная фигуристка Погорилая утешилась роскошной свадьбой

Регионы

Россияне требуют расправы над зарубившей котенка дочкой чиновника
Мужчина выбросил расчлененную сожительницу в мусорку на глазах у соседей
Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от полуострова
Душераздирающие подробности убийства российской модели
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru