Подробности таинственной смерти любовницы Джигурды вызвали оторопь

Проверку на детекторе лжи в студии программы "На самом деле" Первого канала проходит сестра покойной миллионерши Людмилы Браташ – Светлана Романова и личный водитель актера Никиты Джигурды – Евгений Ильин. Их показания могут поставить точку в затянувшемся споре за наследство.

Светлана рассказала присутствующим на съемочной площадке, что завещание, по которому Браташ оставляет все свое состояние Никите, она считает подделкой. Романова уверена, что актер подготовил сценарий, чтобы переоформить собственность на себя, а после довести ее сестру до могилы. Также родственница миллионерши обвиняет Никиту и его водителя Евгения в похищении и мошенничестве.

"Джигурда в ночь на 1 января 2016 года вывез мою сестру из квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Отвез ее к себе в квартиру. Они держали ее два дня там, привозили нотариуса, поили, а моя сестра им кукиш показала. После этого в невменяемом состоянии, близком к потере сознания абсолютного, – об этом свидетельствуют кадры с камеры соседки – ее с пеной у рта доставили в какой-то домик – в частную клинику без реанимации. И продолжали там работать над выполнением своих задач", – высказала свои предположения сестра покойной.

Евгений Ильин уверяет, что своими глазами видел настоящее завещание предпринимательницы. По словам водителя, они, наоборот, делали все, чтобы спасти Людмилу от смерти, якобы Браташ постоянно пила. "Она лжет, потому что Никита приезжал два или три раза каждый год, каждый новый год, и заставал Люсю в таком же состоянии. (…) Мы решили ее отвезти домой к Никите Борисовичу. Ей сделали три капельницы, ей становилось все хуже. Врач сказал, что это не алкогольная интоксикация, а что-то серьезное. Мы отвезли в элитную клинику на Рублево-Успенском шоссе", – рассказал свою версию событий Ильин.



Евгений сообщил присутствующим, что Светлана не участвовала в жизни сестры, не навещала, не помогала в лечении. Последние пять лет сестры не общались, при этом Людмила продолжала материально помогать родственнице.

В ответ Романова рассказала, что много лет ухаживала за тяжелобольной матерью и не имела возможности постоянно наведываться в гости к родственнице-миллионерше. Также сестра Браташ отметила, что была очень обижена на Людмилу за то, что та не приехала на похороны их родительницы.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 18 Июн 2018 в 2:55 PDT

В студии выяснилось, что Людмила и Никита злоупотребляли запрещенными веществами. И за год до смерти кто-то сильно избил миллионершу и, возможно, пытался задушить (остался след на шее, который она тщательно скрывала), но тогда она в полицию обращаться не захотела. Проверка на полиграфе дала парадоксальные результаты: Евгений допускает, что его работодатель мог подделать завещание, а Светлана, в свою очередь, предполагает, что документ может быть настоящим.

Напомним, предпринимательница Людмила Браташ погибла при странных обстоятельствах. 15 февраля 2016 года охранник и водитель Браташ, войдя в ее квартиру, обнаружили женщину мертвой, с разбитой головой и в окружении пустых бутылок. Как показала экспертиза, причиной смерти стал оторвавшийся тромб, а голова была травмирована в результате падения.

За наследство Людмилы Браташ борются ее родная сестра Светлана Романова и Никита Джигурда, оказавшийся одним из ее ближайших друзей. Браташ даже называли любовницей артиста, указывая на видео, в котором он занимается с ней сексом. Сам Джигурда отмечал, что поддерживал свою подругу в непростой жизненной ситуации. Согласно последнему завещанию предпринимательницы, все свои миллионы она оставила актеру. По словам Джигурды, документ был оформлен в Америке. Родственница Браташ уверена, что артист подделал подпись Людмилы. Московский суд принял сторону актера, однако Джигурда так и не предоставил оригинал завещания на экспертизу.