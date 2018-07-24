Павел Прилучный упал с колеса обозрения на асфальт

На съемках нового фильма "Килиманджара" Павел Прилучный сам выполнял все трюки. Однако даже эффектное падение с колеса обозрения на асфальт не произвело впечатления на его сына Тимофея.

Съемки фильма проходили в Азербайджане. Стояла невыносимая жара. "В какой-то момент поднялся ветер, и мне под линзу (у моего персонажа, бакинца Тимура, карие глаза) попали песчинки. Это было очень больно, я три дня буквально не мог открыть глаза", – пожаловался Прилучный.

Актер признался, что все трюки в картине выполнял без профессиональной помощи каскадера. "Один из самых опасных – когда я летел с колеса обозрения вниз (метров 30, наверное)", – отметил артист. Перед тем, как прыгнуть, Прилучный попросил супругу, актрису Агату Муцениеце, привести на съемочную площадку их сына Тимофея, чтобы он посмотрел, чем занимается его родитель, и произвести эффект.

Однако реакция мальчика оказалась совсем не такой, на какую рассчитывал Павел. "И вот, долгая подготовка, все очень серьезные, – мало ли что может случиться на такой высоте и скорости, это очень опасный трюк. Камера, мотор, я упал на асфальт, а потом подхожу к сыну и спрашиваю: "Ну, что скажешь?" Тимофей говорит: "Папа, и это все? Скучновато. А мы арбуз будем есть сегодня?" Не знаю, чем можно удивить современных детей!" – цитирует Павла Прилучного PeopleTalk.

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 23 Янв 2018 в 11:47 PST

К слову, недавно в прессе активно муссировались слухи о серьезных проблемах в супружеской жизни Прилучного и Муцениеце. Говорили, одна из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса на грани развода. К счастью, Павел и Агата сумели наладить отношения.

"Для меня любовь – это когда ты не можешь без человека существовать. Когда есть постоянное желание его видеть, прикасаться, разговаривать. Чтобы он был рядом и с ним все было хорошо", – высказался популярный актер.