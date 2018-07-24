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История о приемном сыне довела Малахова до слез

Андрей Малахов. Фото: кадр 1tv.ru
Чемпион и мастер спорта по бодибилдингу и фитнесу уроженец Украины Петр Кушка полгода назад узнал, что он приемный ребенок. Он появился на свет в городе Кировоград Украинской СССР, а спустя несколько месяцев мать отказалась от него. Чтобы выяснить правду о себе и своей семье, он обратился в программу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
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Петр никогда не ощущал, что растет у неродных ему людей. Его с младенчества окружили заботой, любовью и вниманием.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"У меня с родителями всегда были очень теплые отношения, очень близкие. Мне очень хотелось быть таким, как папа. Занимаясь спортом, всегда думал о том, что я хочу показать ему, какой у него сын, чтобы он мною гордился", – поведал Петр. По словам бодибилдера, любовь к спорту ему привил отец, он водил его на тренировки и присутствовал практически на всех соревнованиях. "Я никогда не чувствовал, что я не его сын", – сказал он.

Кушка называет приемных родителей своими ангелами-хранителями. То, что его приняли в семью именно эти люди, он считает невероятным везением. К своим биологическим матери и отцу он не питает ненависти и злобы – лишь благодарность за подаренную жизнь. "Когда она отдавала меня, она сказала: "Наконец-то заберите этого азербайджанца". Видимо, у нее была обида на отца, я так думаю", – поведал спортсмен.

Ведущий Андрей Малахов анонсировал выход родной матери Петра Светланы Григорьевны Совко. Рыдающая женщина вышла из-за кулис и упала на колени перед брошенным сыном. Воющая женщина молила его о прощении. Кушка пытался помочь Светлане Григорьевне встать, но та долгое время не находила в себе силы подняться. Душераздирающая сцена шокировала гостей и экспертов программы. Ведущий Андрей Малахов не успевал смахивать слезы.

Захлебываясь от рыданий, Совко рассказала, что бросить сына ее вынудила нужда. "Я отказалась, потому что мне нечем было тебя кормить. У меня не было молока. А последнее молоко, которое я согрела, его разлил мамин муж. Мама заставляла отдать тебя еще в роддоме. Но я не смогла", – с трудом рассказала женщина.

Светлана дала сыну имя Виталик. Его отца звали Эльбрус, он действительно был азербайджанец. Мужчина отказался от Светланы и мальчика. Двухмесячного малыша Совко отнесла в детский дом.

"Через год я пришла, спросила про Виталика. Мне сказали, что он умер. Был болен крупом", – вспоминает биологическая мать спортсмена. По словам женщины, у нее есть еще трое детей. Ни одного из своих наследников она не воспитывала.

В студии появился младший брат Петра – Андрей Совко. Мужчина поведал об ужасном детстве в интернате: он постоянно ходил голодным, терпел жестокие наказания, издевательства и даже прошел психиатрическое лечение. По словам Андрея, было много желающих забрать его в семью, но мать написала отказ от усыновления.

Старший брат бодибилдера Александр Дегтярев вышел на связь со студией по скайпу. Он также воспитывался в приемной семье и благодарен людям, которые его вырастили.

После Петр прослушал аудиосообщение от старшей сестры. Женщина очень обрадовалась родственнику и предположила, что вскоре они смогут встретиться.

"В первую очередь хочу поблагодарить вас, Андрей, – решил высказаться Кушка. – Мне на самом деле стало легче. Упал камень".

Автор: Руслана Алексеева24 июля 2018, 16:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

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