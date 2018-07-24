Преобразившаяся Жасмин вышла в свет после похудения

Певица Жасмин появилась на фестивале "Белые ночи". Звезда продемонстрировала отличную фигуру.

Для посещения музыкального мероприятия артистка выбрала черный комбинезон с глубоким декольте и высокой талией. Верх наряда был густо украшен бисером и пайетками.

О визите на фестиваль Жасмин отчиталась в своем микроблоге. "По складу характера я – женщина юга, дитя теплых солнечных стран, но бывать в нашей Северной столице люблю невероятно! ❤ Спели вчера с Денисом Клявером @denisklyaver нашу "Любовь-отраву" на фестивале "Белые ночи" @wnfestival, спасибо тебе, красавец Питер, за теплый прием! ☀☀☀", – сообщила поклонникам звезда. Пост она сопроводила несколькими снимками и видеозаписью с мероприятия.

Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 22 Июл 2018 в 6:47 PDT

Почитатели заметили, что 40-летняя артистка преобразилась. "Похудела Жасмин😍👍", "Стройняшка))", "Какая Жасмин стала стройная, супер, очень люблю ее творчество!", "Жасмин, Вы прекрасно выглядите. Вам очень идет этот наряд. Стройная, молодая, красивая и талантливая! 👍👍👍❤❤❤", "Видела-видела вас в этом костюме 👍 С Денисом вы прекрасно смотрелись!", "Шикарный костюм. А уж сама... ослепительная", – не скупились на комплименты фолловеры в комментариях.

Добавим, что артистка восхищает поклонников не только прекрасными вокальными данными и точеной фигуркой. Жасмин умеет всегда и везде выглядеть стильно и элегантно и денег на создание безупречного образа не жалеет.

Ранее в интервью Dni.Ru звезда призналась, что любит дорогостоящие аксессуары. "Питаю страсть к сумочкам – это уже похоже на болезнь, – сказала она. – Их столько, что впору обустраивать отдельную гардеробную. У меня изжога на них!" Судя по фотографиям, эта любовь обходится Жасмин дорого – стоимость сумочек, с которыми она выходит в свет, начинается от 400 тысяч рублей.